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Українці хотіли продати дитячу іграшку за фейковою знижкою: "вважають клієнтів дурнями"

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Київ , Четвер 25 листопада 2021 19:55
Українці хотіли продати дитячу іграшку за фейковою знижкою: "вважають клієнтів дурнями" Киянка поскаржилась на фейкову знижку (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Перед "чорною п'ятницею" в Україні все частіше можна потрапити на фейкові знижки. Зазвичай люди ведуться на приємні ціни, які виявляються не правдивими.

Так, киянка Христина Матея розповіла про один із таких інцидентів, пише ТСН.

Зокрема, жінка напередодні "чорної п'ятниці" хотіла купити в одному з українських дитячих магазинів іграшку за заниженою ціною. Однак, як виявилось продати їй її намагалися за стандартною вартістю.

Мова йде про ігровий набір "Рятувальна станція", який без знижки вартує 5039 гривень.

Українці хотіли продати дитячу іграшку за фейковою знижкою: &quot;вважають клієнтів дурнями&quot;Киянка поскаржилась на фейкову знижку (kyiv.tsn)

Христина розповіла, що продавці перед "чорною п'ятницею" підняли ціну на товар на 10%.

"У “чорну п'ятницю" хотіла купити дитині подарунок зі знижкою. Для цього залишила відкриту вкладку у телефоні. Коли зайшла перевірити ціну, то виявила, що її спочатку підняли, а потім опустили на 10%", - розповіла вона.

Українці хотіли продати дитячу іграшку за фейковою знижкою: &quot;вважають клієнтів дурнями&quot;

Киянка поскаржилась на фейкову знижку (kyiv.tsn)

Потім обурена жінка написала про це на сторінку магазину в Instagram. Однак, їй відповіли, що на товар є знижка і заблокували. Через деякий час магазин заблокував і сторінку сестри клієнтки.

"Просто неприємна ситуація. Вважають клієнтів дурнями", - додала вона.

Раніше ми повідомляли, як вберегти свої гроші у "чорну п'ятницю" від шахраїв.

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