Украинка закатила скандал при остановке патрульными и съела документ (видео)

Женщина съела копию документа о штрафе (коллаж РБК-Украина)

В Мариуполе женщина за рулем не хотела подписывать документ о штрафе

В Мариуполе произошел очень странный случай на дороге. Патрульные остановили женщину, у которой не был пристегнут ремень безопасности. Водитель отказывалась признать правонарушение и утверждала, что сняла ремень при остановке полиции. Об этом сообщает патрульная полиция Мариуполя.

Полицейские решили составить постановление, но во время ознакомления с документом, водитель повела себя странно и решила съесть копию. Женщина не отдавала копию патрульной и имитировала звонок в полицию. Для того, чтобы избежать наказания, горожанка повела себя шокирующим образом. Поведение водителя было очень странным, что и показали на видео.

"Руки убери!" - кричала женщина-водитель патрульной.

В Мариуполе женщина съела документ полиции

В комментариях украинцы отреагировали на видео.

Бедные патрульные! С такими неадекватами иметь дело и еще спокойно разговаривать...

Неадеквашка, у нее руки трясутся, может это похмельный синдром.

Отметим, что штраф за непристегнутый ремень у водителя составляет 51 гривну.

Как мы ранее писали, названы случаи, когда водитель может не уступать пешеходу.