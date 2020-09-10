ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украинка закатила скандал при остановке патрульными и съела документ (видео)

Мариуполь, Четверг 10 сентября 2020 08:59
Украинка закатила скандал при остановке патрульными и съела документ (видео)
Женщина съела копию документа о штрафе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Мариуполе женщина за рулем не хотела подписывать документ о штрафе

В Мариуполе произошел очень странный случай на дороге. Патрульные остановили женщину, у которой не был пристегнут ремень безопасности. Водитель отказывалась признать правонарушение и утверждала, что сняла ремень при остановке полиции. Об этом сообщает патрульная полиция Мариуполя.

Полицейские решили составить постановление, но во время ознакомления с документом, водитель повела себя странно и решила съесть копию. Женщина не отдавала копию патрульной и имитировала звонок в полицию. Для того, чтобы избежать наказания, горожанка повела себя шокирующим образом. Поведение водителя было очень странным, что и показали на видео.

"Руки убери!" - кричала женщина-водитель патрульной.

В Мариуполе женщина съела документ полиции

В комментариях украинцы отреагировали на видео.

  • Бедные патрульные! С такими неадекватами иметь дело и еще спокойно разговаривать...
  • Неадеквашка, у нее руки трясутся, может это похмельный синдром.

Отметим, что штраф за непристегнутый ремень у водителя составляет 51 гривну.

Как мы ранее писали, названы случаи, когда водитель может не уступать пешеходу.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь штраф
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь