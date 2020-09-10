Украинка закатила скандал при остановке патрульными и съела документ (видео)

В Мариуполе женщина за рулем не хотела подписывать документ о штрафе
В Мариуполе произошел очень странный случай на дороге. Патрульные остановили женщину, у которой не был пристегнут ремень безопасности. Водитель отказывалась признать правонарушение и утверждала, что сняла ремень при остановке полиции. Об этом сообщает патрульная полиция Мариуполя.
Полицейские решили составить постановление, но во время ознакомления с документом, водитель повела себя странно и решила съесть копию. Женщина не отдавала копию патрульной и имитировала звонок в полицию. Для того, чтобы избежать наказания, горожанка повела себя шокирующим образом. Поведение водителя было очень странным, что и показали на видео.
"Руки убери!" - кричала женщина-водитель патрульной.
В Мариуполе женщина съела документ полиции
В комментариях украинцы отреагировали на видео.
Отметим, что штраф за непристегнутый ремень у водителя составляет 51 гривну.
Как мы ранее писали, названы случаи, когда водитель может не уступать пешеходу.