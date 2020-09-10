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Українка влаштувала скандал при зупинці патрульними і з'їла документ (відео)

Маріуполь, Четвер 10 вересня 2020 08:59
Українка влаштувала скандал при зупинці патрульними і з'їла документ (відео)
Жінка з'їла копію документа про штраф (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Маріуполі жінка за кермом не хотіла підписувати документ про штраф

У Маріуполі стався дуже дивний випадок на дорозі. Патрульні зупинили жінку, у якої не був пристебнутий ремінь безпеки. Водій відмовлялася визнати правопорушення і стверджувала, що зняла ремінь при зупинці поліції. Про це повідомляє патрульна поліція Маріуполя.

Поліцейські вирішили скласти постанову, але під час ознайомлення з документом, водій повела себе дивно і вирішила з'їсти копію. Жінка не віддавала копію патрульної і імітувала дзвінок в поліцію. Для того, щоб уникнути покарання, горожанка повела себе шокуючим чином. Поведінка водія було дуже дивним, що і показали на відео.

"Руки забери!" - кричала жінка-водій патрульній.

У Маріуполі жінка з'їла документ поліції

В коментарях українці відреагували на відео.

  • Бідні патрульні! З такими неадекватами мати справу і ще спокійно розмовляти...
  • Неадекватна, у неї руки тремтять, може це похмільний синдром.

Зазначимо, що штраф за непристебнутий ремінь у водія становить 51 гривню.

Як ми раніше писали, названі випадки, коли водій може не поступатися пішоходу.

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