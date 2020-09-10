Українка влаштувала скандал при зупинці патрульними і з'їла документ (відео)

У Маріуполі жінка за кермом не хотіла підписувати документ про штраф
У Маріуполі стався дуже дивний випадок на дорозі. Патрульні зупинили жінку, у якої не був пристебнутий ремінь безпеки. Водій відмовлялася визнати правопорушення і стверджувала, що зняла ремінь при зупинці поліції. Про це повідомляє патрульна поліція Маріуполя.
Поліцейські вирішили скласти постанову, але під час ознайомлення з документом, водій повела себе дивно і вирішила з'їсти копію. Жінка не віддавала копію патрульної і імітувала дзвінок в поліцію. Для того, щоб уникнути покарання, горожанка повела себе шокуючим чином. Поведінка водія було дуже дивним, що і показали на відео.
"Руки забери!" - кричала жінка-водій патрульній.
У Маріуполі жінка з'їла документ поліції
В коментарях українці відреагували на відео.
Зазначимо, що штраф за непристебнутий ремінь у водія становить 51 гривню.
Як ми раніше писали, названі випадки, коли водій може не поступатися пішоходу.