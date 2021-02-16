Как украинка стала последней принцессой Кореи: история монаршей любви и разлуки

Юлия родилась в США в Филадельфии (штат Пенсильвания) в 1923 году в многодетной семье украинских эмигрантов. О ее родителях известно немного - предположительно, они переехали в Штаты из Западной Украины, учитывая греко-католическое вероисповедание будущей корейской принцессы. Отец работал на шахте, а мама была домохозяйкой.

Вероятно, фамилия Муллок первоначально звучала как Мулик, или Малюк, но американизировалось. Воспитание девушки было консервативным. Тем не менее она получила приличное образование и начала работать в известной архитектурной фирме "I.M. Pei" в Нью-Йорке.

В возрасте 29 лет Юлия собралась переехать в Испанию и решила продавать квартиру - она дала объявление, которое и увидел принц Йи Гу, выпускник Массачусетского университета и тоже работник фирмы "I.M. Pei". Придя на просмотр жилья, он в итоге отговорил девушку от продажи, а пара начала встречаться. Йи Гу окончательно покорил ее сердце несколькими фразами на ломаном украинском, которых его научили сокурсники-украинцы в колледже.

Отметим, что на тот момент корейская императорская семья Ли уже не имела формальной власти (страна стала президентской республикой), и все же правители Кореи имели большой авторитет у народа и даже сохраняли определенное политическое влияние.

В 1958 году состоялось знакомство Муллок с родителями Гу, принцем Юном Ли и принцессой Банджей. Пара обручилась уже в мае того же года, а поженились 25 октября 1959-го в церкви Святого Юра на Манхэттене в Нью-Йорке.

Сначала наследственная королевская пара несколько месяцев жила на Гавайях, и только затем переехали в Южную Корею в королевский дворец Чонгдок.

Принцесса Кореи (номинальная) Юлия Муллок с супругом принцем Йи Гу (фото: clipmass.com)

Молодая принцесса быстро стала популярной, подданным нравилось, как быстро она овладевает придворным этикетом и культурой своей новой родины.

Юлия была в дружественных отношениях с матерью наследного принца (Банджа в девичестве - Масако Нашимото-но-мия - на самом деле была японкой, представительницей имперского дома), вместе они занимались благотворительностью.

Так как Муллок не могла иметь детей, 1969 году пара удочерила десятилетнюю Евгению Унсук Ли из Сеула. Однако семейный совет королевского дома Ли никогда не признавала ребенка.

Бесплодие Джулии, согласно корейскими монаршими традициями, было достаточно "отягчающим обстоятельством", чтобы разорвать ее брак с наследником престола. Под давлением членов королевской семьи в 1982 году они развелись.

Принцесса Кореи Юлия Муллок с мужем принцем Йи Гу (фото: usmg.com.ua)

Поскольку пара никогда не проводила официальной церемонии корейского свадьбы, Муллок не была записана как жена Гу в его семейном реестре. Из-за этого впоследствии имела трудности с оформлением документов на развод в США, да и вообще дальнейшую жизнь пошла наперекосяк.

Ни Муллок, ни Йи Гу впоследствии снова не женились. У принца было несколько романов, но ни один из них не перерос в любовь жизни. Наследник престола Сеула работал преподавателем университета, руководил авиакомпанией, которая, в конце концов, обанкротилась. С бывшей женой он связь не поддерживал.

Сама же Джулия об экс-супруге всегда отзывалась дружелюбно. В немногочисленных интервью говорила, что годы замужества были "самыми счастливыми в жизни" и всегда держала на столе его фотографию.

Наследный принц Кореи Йи Гу с женой Юлией Муллок (фото: nashuatelegraph.com)

Даже после развода Муллок не прекратила заниматься благотворительностью. Чтобы иметь на это средства уже после развода, она открыла магазин одежды.

"Сироты и калеки называли ее за это не иначе, как "матерью"", - так вспоминала о Джулии близкая подруга Ли Нам-джу,

Муллок вернулась на Гавайи (США) в 1995 году. Там же поселилась ее дочь Евгения. А в Корею приехала снова только через 10 лет - для проведения религиозных церемоний в святилище королевских предков.

В 2005 году принц Йи Гу умер от сердечного приступа. Прощание с ним было многолюдным и пышным. Семейный совет Ли решила не приглашать Юлию на похороны. Была информация, что за собственные деньги Муллок купила авиабилет с Гавайев, чтобы хотя бы побывать на могиле бывшего мужа. Добавим, что королевский дом так и не признал Джулию официальной вдовой.

В документальном фильме MBC "Последнее письмо Джулии" она призналась, что была простой украинской девушкой, которая никогда бы не поверила, что однажды окажется в королевском дворце.

В 1998 году Муллок пережила инсульт, через который была частично парализована правая сторона ее тела. Она скончалась в ноябре 2017 года, в возрасте 94-х лет (согласно другим источникам - в 89) естественной смертью в Гонолулу в Центре реабилитации и ухода. Как сообщало издание The Seoul Times, "Муллок была одинокой в ​​момент кончины. Стала настолько больной и слабой, что не могла пользоваться мобильным телефоном".

Тело кремировали, а прах развеяли над Тихим океаном - как решила дочь Евгения, вопреки воле покойной (она завещала сделать это над территорией Кореи). Так завершилась история украинской принцессы, которой не суждено стать королевой Кореи, но которую там помнят милосердной "матерью страждущих".

Джулия Муллок (фото: facebook.com/history.diaspora)