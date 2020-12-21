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Украинка покорила мир песней про "тернистый путь": невероятное видео

Автор: Анна Шиканова

Украинская певица Наталия Папазоглу выиграла аналог Евровидение среди представителей тюркских национальностей Turkvision-2020. Она представила песню о тернистом пути к звездам и поразила жюри конкурса.

Наталия Папазоглу – украинка с гагаузскими корнями из города Калуш Ивано-Франковской области. Ранее она участвовала в телешоу "Х-фактор" в 6 сезоне проекта и даже дошла до финала. В Украине она известна своими джазовыми композициями и победами на различных конкурсах.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Наталия Папазоглу стала победительницей аналога Евровидение среди представителей тюркских национальностей.

"Наталья Папазоглу - украинская певица, автор и исполнительница собственных песен, солистка государственного джазового оркестра, лауреат многих международных конкурсов. Исполнительница представила на конкурсе песню на гагаузском языке "Tikenli yol", название которой переводится как "тернистый путь", - сказано в сообщении.

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Наталия Папазоглу - Тернистый путь

Конкурс Turkvision был создан в 2013 году, и он является аналогом Евровидение. Участие в конкурсе могут принять все тюркские страны, а также жители других стран, которые представляют тюркские национальности. В 2020 году конкурс проходил в онлайн-формате в связи с пандемией коронавируса.

"До сих пор не верю! Спасибо Господу Богу за эту победу! Спасибо всем, кто так поддерживал и верил!" - так прокомментировала свою победу Наталия Папазоглу.

Напомним, ранее мы писали о том, что распалась еще одна группа, которая могла представлять Украину на Евровидении.

А также рассказывали о том, что Маша Ефросинина сообщила грустную новость.

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