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Украинка из Днепра попала в Книгу рекордов Гиннеса

STYLERЖизнь    10.06.2020 - 08:15
Украинка из Днепра попала в Книгу рекордов Гиннеса
Украинка попала в Книгу рекордов Гиннеса (Фото: facebook.com/Лана Ветрова)

Украинка из Днепра собрала уникальную коллекцию, аналогов в мире нет

Украинка Надежда Комарова стала 52 женщиной, которая удостоилась звания рекордсменки и попала в Книгу рекордов Гиннеса. Достижение Надежды Комаровой – это коллекционирование.

Как рассказала на своей странице в Facebook руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, коллекционер из Днепра Надежда Комарова была внесена в Книгу рекордов Гиннеса за то, что собрала самую большую коллекцию предметов в виде насекомых-божьих коровок.

"После успешно пройденной процедуры формирования доказательной базы рекорда по всем международным правилами и полному документальному сопровождению, Национальный реестр рекордов получил подтверждение от Книги рекордов Гиннеса о внесении коллекции "Самая большая коллекция предметов в виде насекомых-божьих коровок" в раздел величайших мировых коллекций", - сообщила Лана Ветрова.

Она добавила, что в коллекции Надежды Комаровой насчитывается 11 680 экземпляров божьих коровок. Она стала 52 в списке украинок, которые в разное время попали в Книгу рекордов Гиннеса.

Диплом Книги Рекордов Надежде Комаровой вручат 11 июня на торжественной церемонии. Поздравлять рекордсменку будут эксперты Национального Реестра Рекордов.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинец стал необычным рекордсменом и сделал самую большую "мертвую петлю" в мире.

А также рассказывали о том, что в Верховной Раде обнаружили рекордсмена, который задекларировал 158 квартир.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новости Украины рекордКнига рекордов Украиныкнига рекордов
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