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Українка з Дніпра потрапила в Книгу рекордів Гіннеса

STYLERЖиття    10.06.2020 - 08:15
Українка з Дніпра потрапила в Книгу рекордів Гіннеса
Українка потрапила в Книгу рекордів Гіннеса (Фото: facebook.com/Лана Вєтрова)

Українка з Дніпра зібрала унікальну колекцію, аналогів в світі немає

Українка Надія Комарова стала 52 жінкою, яка відзначилася званням рекордсменки та потрапила в Книгу рекордів Гіннеса. Досягнення Надії Комарової – це колекціонування.

Як розповіла на своїй сторінці в Facebook керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, колекціонер з Дніпра Надія Комарова була внесена в Книгу рекордів Гіннеса за те, що зібрала найбільшу колекцію предметів у вигляді комах-сонечок.

"Після успішно пройденої процедури формування доказової бази рекорду за всіма міжнародними правилами й повного документального супроводу, Національний реєстр рекордів отримав підтвердження від Книги рекордів Гіннеса про внесення колекції "Найбільша колекція предметів у вигляді комах-сонечок" в розділ найбільших світових колекцій", - повідомила Лана Вєтрова

Вона додала, що в колекції Надії Комарової налічується 11 680 примірників сонечок. Вона стала 52-ю в списку українок, які в різний час потрапили в Книгу рекордів Гіннеса.

Диплом Книги Рекордів Надії Комарової вручать 11 червня на урочистій церемонії. Вітати рекордсменку будуть експерти Національного Реєстру Рекордів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українець став незвичайним рекордсменом і зробив найбільшу "мертву петлю" у світі.

А також розповідали про те, що у Верховній Раді виявили рекордсмена, який задекларував 158 квартир.

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Автор: Анна Шиканова

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