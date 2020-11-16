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Украинец стал самым сильным человеком в мире, подняв почти 540 килограммов

Автор: Людмила Жукова

Киевлянин Алексей Новиков получил престижный спортивный титул

Киевлянин Алексей Новиков стал самым сильным человеком мира. Он поднял штангу весом почти 540 килограммов и получил престижный спортивный титул в США. Отметим, что 24-летний украинец побил рекорд, который установили еще 37 лет назад, в 1983 году. Спортсмен тогда поднял вес на 2,5 кг меньше, чем Алексей Новиков.

Как сообщается в сюжете "ТСН.Ранок", Алексей стал самым молодым титулованным победителем соревнований стронгменов с 1984 года. Он второй украинский чемпион и силач в мире после Василия Вирастюка.

Следует заметить, что Алексей четырежды становился сильнейшим человеком Украины. Алексей признался, что в спорт пошел изначально, чтобы привлечь внимание противоположного пола.

Наш спортсмен Алексей Новиков установил мировой рекорд в тяге – 537,5 кг. Отметим, что соревнования во Флориде проходили без зрителей из-за коронавируса.

World Strongest Man

1. Алексей Новиков (Украина);

2.Том Столтман (Великобритания);

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3. Жан-Франсуа Карон (Канада).

24-летний украинец стал самым сильным человеком в мире

Как мы ранее писали, пловец Романчук во второй раз за восемь дней побил рекорд Украины.

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