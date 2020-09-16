Українець врятував групу мігрантів у Середземному морі: дрейфували на дерев'яному човні

Українець врятував групу мігрантів у відкритому морі (Колаж РБК-Україна)

Український моряк допоміг групі людей вижити в суворих умовах

В Середземному морі українець врятував групу з 27 мігрантів, який дрейфували на дерев'яному човні.

У Лівії тривають військові дії, і мігранти намагаються врятуватися будь-яким доступним способом. Вони готові ризикувати та виходити у відкрите море на плавзасобах, які абсолютно для цього не пристосовані.

Таку групу із 27 осіб зустрів місяць тому капітан Володимир Єрошкін на данському танкері Maersk Etienne. Мігранти намагалися переплисти Середземне море на простому дерев'яному човні і їм явно загрожувала смертельна небезпека. Подробиці розповіли у сюжеті BBC News Україна.

Спочатку Єрошкін намагався за допомогою танкера захистити човен від хвиль і вітру, але потім прийняв рішення прийняти біженців на борт. Ситуація ускладнювалася тим, що танкер абсолютно не пристосований до таких рятувальних операцій – там немає місця для розміщення, немає медичного персоналу, достатньої кількості їжі.

Біженцям довелося провести на танкері практично місяць, через те, що жодна Європейська країна не погодилася їх прийняти. І тільки через кілька тижнів лівійців передали на судно Mare Jonio, яке доставило їх до Сицилії.

У компанії, якій належить танкер, відзначили зусилля капітана Єрошкіна і всієї команди.

Крім того, з'ясувалося, що в українця це вже не перший досвід порятунку людей. У 2016 році він разом зі своєю командою спас у Середземному морі понад 350 мігрантів.

Українець врятував 27 мігрантів у Середземному морі

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Ужгородом дитина самостійно врятувалася з палаючого будинку.

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