Украинец создал своими руками электромобиль: как тебе такое, Илон Маск?

Пенсионер Богдан Адамович Липчук из Николаевской области собственными руками создал электромобиль. Машина управляется с помощью джойстика, руля там нет. А создал ее мужчина из старого пианино. Об этом уникальном случае рассказал на своей Facebook-странице Александр Барсуков.

По словам Александра, пожилого изобретателя он встретил на одной из заправок, он подошел к нему и начал задавать вопросы технического характера, а потом сообщил, что сам создал электромобиль и предложил его показать.

"А потом говорит:" Я построил сам электромобиль для внуков. Сейчас приеду покажу.".В общем эта штука ездит. Кузов из фанеры старого пианино. Колеса от советского мотороллера. Два двигателя, гелевые аккумуляторы. Самое интересное, управляется при помощи джойстика. Руля нет", - рассказал в соцсети Барсуков.

Пенсионер создал электромобиль без руля (фото: Александр Барсуков/Facebook)

73-летний пенсионер живет в Баштанке, он работал учителем физики и вел кружок для юных техников. Там они конструировали самодельные транспортные средства.

"Мне кажется только так и надо учить физику. Чтобы дети понимали, для чего нужны эта наука. Теоретические знания важно сразу применить на практике. Вот такими должны быть преподаватели", - высказался Барсуков.

Пенсионер сделал из пианино электромобиль

В комментариях украинцы согласились с тем, что в нашей стране есть удивительные люди.

Если авто без руля, то такое видео надо показать Илона Маску.

Удивительны люди есть у нас! Талантливые и умные.

Я на нем только из Одессы ехал. 3 раза заряжался в дороге. Мы вечером выехали и ночевали в Николаеве. Из Николаева за день доехал. Вечером был дома. Не хватает быстрой зарядки между Николаевом и Кривым Рогом. И 20 км асфальта перед Кривым тоже не хватает очень

Как мы ранее сообщали, украинец создал уникальный веломобиль-электрокар.