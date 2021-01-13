Украинец или русский? Внук Сергея Королева расставил точки над "і"

Внук Сергея Королева, которым восхищается Илон Маск, рассказал, кем считает своего дедушку - украинским конструктором ракетно-космических систем и ученым, или русским.

Отметим, что Андрей Королев, который сейчас работает хирургом в Москве, в своих словах относительно национальной принадлежности своего знаменитого родственника был крайне осторожным.

"Известно, что Сергей Павлович Королев родился в Украине, учился там, потом учился в России, поэтому его можно абсолютно справедливо назвать и украинским, и российским ученым. Я полностью лишен национализма", - сказал 58-летний доктор медицинских наук в комментарии "Газете.Ru".

Он подчеркнул, что Украина является родиной конструктора.

"У меня на этот счет нет недовольства. Более того, к нам в свое время приходила армянская делегация и говорила: "Посмотрите, ну Королев точно армянин, в нем не может не быть армянской крови", - добавил внук Сергея Павловича.

Также внук Королева подчеркнул, что его родившегося в Житомире деда можно смело поставить в ряд мировых ученых, которые находятся "выше неких границ".

"Это как Бах - великий композитор. Немецкий? Да, немецкий. Но это композитор мирового уровня. Такие люди, как Сергей Павлович Королев, это ученые мирового уровня", - резюмировал Андрей Вадимович.

Почему возник вопрос национальной принадлежности Сергея Королева?

Отметим, что баталии по поводу национальной принадлежности Королева между украинцами и россиянами точатся уже давно.

Ведь пропагандисты из РФ в этом вопросе, как и, впрочем, во всех остальных, не могут смириться с фактами, намереваясь постоянно переписывать историю и присваивать (проще говоря, красть) себе героев, различные достижения и изобретения других народов.

Если говорить конкретно про Сергея Королева, то следует напомнить, что в 1938 году его арестовала советская власть (коей так гордятся большинство современных россиян) по ложному обвинению в контрреволюционной деятельности.

Тогда "сталинская система" этапировала Королева, как и многих других представителей украинской интеллигенции, сначала на Колыму, а затем - в Казань.

Сергей Королев был осужден советской властью (фото: wikipedia.org)

Напомним, ранее мы писали, что украинцам вернули украденную россиянами песню "Ой, мороз, мороз".