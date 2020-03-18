Украинец, переживший карантин в Новых Санжарах, рассказал о вирусе: будут тысячи больных

Коронавирус в Украине поразит тысячи людей, если не придерживаться карантина. Такое мнение озвучил украинец Александр Махов, который находился в обсервации в Новых Санжарах. Он написал свои прогнозы и мысли на странице в Facebook.

Александр отметил, что в среднем по статистике один больной заражает двоих людей.

"Надо быть реалистом. Будет много больных. Тысячи. Тогда спросите себя - лучше 1000 за неделю или 1000 за два месяца", - написал он.

По словам украинца, коронавирус у нас в стране распространяется с бешеной скоростью. Он считает, что у нас, скорее всего, будет как в Китае и Италии.

"Испания уже обошла по количеству зараженных Южную Корею. Франция и Германия обойдет до конца недели. В Украине уже четыре человека заразились внутри страны (они не ездили за границу). Сейчас время удвоения количества зараженных в мире составляет - 2-5 дней. То есть если 17 марта в Украине 7 подтвержденных больных, то через неделю будет не менее 14", - считает Александр.

Мужчина еще раз напомнил, что самое важное не контактировать в это время с людьми. Прежде всего карантин сделан для врачей, чтобы потом они смогли справиться с огромным количеством больных.

"Жесткие карантинные меры - закрытие школ, ресторанов, метро, ​​отмена рейсов - нужны не для того, чтобы остановить эпидемию. Такие меры нужны - врачам. Еще раз - врачам. Чтобы дать возможность подготовиться, пока болезнь будет постепенно распространяться, а не быстро. Больные точно будут. Но 1000 больных за неделю, не одно и то же, что 1000 больных за два месяца. Мы все знаем состояние отечественной медицины. Давайте просто дадим им шанс. Бизнесмены уже сейчас покупают аппараты ИВЛ для больниц. Пусть покупают, пока у нас десять больных, а не миллион", - написал Махов.

По словам Александра, в Ухане поздно ввели карантин, поэтому пострадало и умерло большое количество людей. Также мужчина считает, что карантин не закончится через две недели, он продлится, как минимум 3 месяца.