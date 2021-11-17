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Українка відзначила свій 107-й день народження: секрет довголіття не знає

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Середа 17 листопада 2021 09:49
Українка відзначила свій 107-й день народження: секрет довголіття не знає Фото: Анна Ковтун відсвяткувала 107 день народження (facebook.com MyroslavNosa)
Автор: Людмила Жукова

Мешканка Полтавської області Ганна Ковтун відсвяткувала 16 листопада свій день народження в 107-й раз.

Про це повідомив Мирослав Носа на своїй Facebook-сторінці.

Що відомо про довгожительку

День народження Ковтун відсвяткувала в колі сім'ї. Сама жінка народилася в 1914 році в селі Броварки. На жаль, вона не знає рецепта довголіття, але почуває себе добре.

"Поки відчуває себе добре, тримається впевнено, секрету довголіття досі не знає. На час привітання в будинку вже був накритий стіл, дочка Софія Григорівна з гостями нас чекала", – написав Мирослав.

Українка відзначила свій 107-й день народження: секрет довголіття не знаєУ Полтавській області Ганна Ковтун відсвяткувала 107-річчя (фото: facebook.com/MyroslavNosa89)

Для довідки

В Україні налічується понад 1000 пенсіонерів старше 100 років. Довгий час найстарішою мешканкою України вважалася уродженка села Жадово Чернігівської області Христина Нагорна.

Вона народилася в червні 1900 року і померла в листопаді 2017-го у віці 117 років, переживши свою дочку. Після смерті жінки найстарішою мешканкою вважалася уродженка Буковини Марія Мороз (схимонахиня Іоанна), яка померла в січні 2019-го. На той момент їй було більше 107 років.

Як ми раніше писали, довгожителі-рекордсмени розповіли, з чого складається їх раціон.

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