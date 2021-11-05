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В Украине заработают новые центры выдачи COVID-сертификатов: Ляшко сделал заявление

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Пятница 05 ноября 2021 23:05
В Украине заработают новые центры выдачи COVID-сертификатов: Ляшко сделал заявление Фото: международное свидетельство о вакцинации от коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине заработают центры, где вакцинированные от коронавируса за рубежом граждане смогут перевести международные сертификаты на внутренние. Их откроют во всех областях.

Об этом 5 ноября заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады.

Чиновник отметил, что украинцы, которые были привиты от COVID-19 за границей, могут получить такое свидетельство у своего семейного врача, их данные будут внесены в общую систему.

"Но, чтобы минимизировать возможность подработать справки тем, кто вакцинировался за границей и хочет получить у семейного врача сертификат, мы хотим открыть на каждую область по 2-3 центра, в которых можно будет перевести международный сертификат на внутренний", - рассказал Ляшко.

Во всех таких "ковидных" центрах будет доступ к документам из каждой страны, которые они выдают.

"Там будут обученные люди, потому что каждый семейный врач не может посмотреть, что там в Румынии, Великобритании, а у этих будет. Они будут специально обучены для этого, у них будут ключи и доступ", - объяснил глава Минздрава.

Также Ляшко добавил, что в случае выявления незаконных схем с сертификатами в центрах, можно будет оперативно их перекрывать.

"Если будет какая-то схема, мы понимаем, что таких центров 50-60 на всю страну, и можно будет достаточно быстро перекрыть канал нелегальной деятельности", - сказал он.

Ранее Виктор Ляшко заявил, что Минздрав Украины хочет ввести "ковидную амнистию" - гражданам дадут возможность пройти вакцинацию от коронавируса, даже если те до этого купили сертификат.

Добавим также, перед этим глава Минздрава объяснил, когда в Украине введут бустерную дозу или повторную двухразовую прививку от COVID-19.

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Виктор Ляшко сертификат вакцинации
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