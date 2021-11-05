В Україні запрацюють нові центри видачі COVID-сертифікатів: Ляшко зробив заяву

В Україні запрацюють центри, де вакциновані від коронавірусу за кордоном громадяни зможуть перевести міжнародні сертифікати на внутрішні. Їх відкриють у всіх областях.

Про це 5 листопада заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час спілкування з журналістами в кулуарах Верховної Ради.

Чиновник зазначив, що українці, які були щеплені від COVID-19 за кордоном, можуть отримати таке свідоцтво у свого сімейного лікаря, їх дані будуть внесені в загальну систему.

"Але, щоб мінімізувати можливість підробити довідки тим, хто вакцинувався за кордоном і хоче отримати у сімейного лікаря сертифікат, ми хочемо відкрити на кожну область по 2-3 центри, в яких можна буде перевести міжнародний сертифікат на внутрішній", - розповів Ляшко.

У всіх таких "ковідних" центрах буде доступ до документів з кожної країни, які вони видають.

"Там будуть навчені люди, тому що кожен сімейний лікар не може подивитися, що там в Румунії, Великій Британії, а у цих буде. Вони будуть спеціально навчені для цього, у них будуть ключі та доступ", - пояснив глава МОЗ.

Також Ляшко додав, що у разі виявлення незаконних схем з сертифікатами в центрах, можна буде оперативно їх перекривати.

"Якщо буде якась схема, ми розуміємо, що таких центрів 50-60 на всю країну, і можна буде досить швидко перекрити канал нелегальної діяльності", - сказав він.