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В Украине запустят новый маршрут "Интерсити" из Киева: все детали

Киев, Черкассы, Пятница 18 сентября 2020 19:48
В Украине запустят новый маршрут "Интерсити" из Киева: все детали
"Интерсити" из Киева в Черкассы (фото: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Скоростные поезда в Черкассы из столицы начнут курсировать в 2021 году

Поезда "Интерсити" из Киева в Черкассы готовят к запуску в 2021 году. Как сообщается, скоростные поезда будут приобретены в раках финансирования ж/д инфраструктуры, заложенное в Бюджет-2021. Подробности сообщил министр финансов Сергей Марченко во время представления в Верховной Раде проекта госбюджета на 2021 год.

По словам министра, новый маршрут будет запущен уже в 2021 году, однако в каком месяце – не сообщается.

"Будет запущен новый маршрут скоростного поезда "Интерсити" Киев – Черкассы", – сказал Марченко.

Также чиновник добавил, что проектом государственного бюджета впервые были выделены госсредства на финансирование железной дороги. Согласно проекту, правительство планирует выделить 3,3 миллиарда гривен из государственной казны на покупку 100 пассажирских вагонов. Сообщается, что "обновки" уже знают где использовать: "Укрзализниця" займется модернизацией поездов дальнего следования Луганск – Ужгород и Мариуполь – Львов.

Стоит напомнить, что ранее стало известно, когда "Укрзализныця" восстановит курсирование "Интерсити+" Киев – Харьков. Пока что из-за плановых ремонтных работ его заменяет поезд №720/719 Киев – Харьков.

Также мы рассказывали, каким транспортом в Украине передвигаться дешевле. Неожиданно оказалось, что авиаперелеты стоят меньше, чем поездки в поездах "Интерсити".

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Новости Украины Жизнь УкрзализныцяпоездИнтерситижелезная дорога
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