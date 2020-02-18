В Украине запретили фильм с Зеленским: названа причина

Владимир Зеленский снялся в фильме "Восемь первых свиданий", который несет угрозу национальной безопасности Украины. Таким образом, картина с участием действующего президента запрещена к показу на территории нашей страны, говорится в официальном заявлении Госкино.

Причиной того, что фильм "Восемь первых свиданий" больше не смогут смотреть украинцы, конечно же, не в том, что там сыграл Зеленский. Дело в том, что среди актерского состава ленты присутствует Екатерина Варнава - известная российская КВНщица, телеведущая, участница шоу Comedy Woman.

Катя Варнава (фото: instagram.com/kativarnava)

Этой актрисе еще в марте 2017 года СБУ запретила на пять лет въезд в Украину за то, что Варнава вместе со своими коллегами по российскому юмористическому шоу выступала в анексированном Крыму. Это происходило в 2016 году.

Именно после того, как стало известно о гастролях Варнавы по оккупированном полуострове, ее уволили с должности соведущей популярного украинского телешоу "Кто сверху?" и сделали персоной нон-грата в нашем государстве. И лишь в марте прошлого года Минкульт дополнил Варнавой "черный список" лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

Заметим, что фильм "Восемь первых свиданий" был снят студией "Квартал 95", лидером которой был Владимир Зеленский.

Трейлер фильма "Восемь первых свиданий"

Добавим, что в список фильмов, запрещенных в 2019 году для демонстрации и распространения для кино- телепоказа, публичного коммерческого видео, домашнего видео на территории Украины попали также голливудская картина "Мачете" (где снимался украинофоб Стивен Сигал) и французская комедия "Проказники из Тимпельбаха" (с фанатом Путина Жераром Депардье). А также под запрет попали российские сериалы "Я так не думаю" и "Стрела" режиссера Давида Даниеляна.