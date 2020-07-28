В Украине заморозили программу помощи новорожденным: что теперь будет с бэби-боксами

В Украине с самого начала внедрения государственной программы под названием "пакет малыша" или бэби-бокс возникли проблемы. Вместо единовременного пособия, которое родители малышей должны получать в роддоме, обещают деньги, а кто-то получает справку для собеса.

Впрочем, роженицы в некоторых областях "пакета малыша" и в глаза не видели. Теперь, если родителям и дадут подгузники "нулевого" размера или пеленки, их останется разве что продавать, ведь новорожденные из бэби-бокса уже выросли, пишет ТСН.

В Министерстве соцполитики признают, что проблема с пакетом малыша есть. Дело в том, что марте 2020-го механизм закупки изменился. Теперь средства будут выделяться из госбюджета, а не из областных бюджетов (так было раньше).

И уже в начале лета начались проблемы с дефицитом бэби-боксов. На приобретение вещей для младенцев в этом году из госбюджета должны выделить 1,2 млрд гривен. Освоить эти средства вызвалось 13 участников, а к тендеру допустили только четырех. А те, кому отказали, пошли в Антимонопольный комитет.

АМКУ, в свою очередь, в конце июня 2020 года решил вообще отменить закупки бэби-боксов из-за жалобы. Таким образом программа поставлена на паузу. И в тех областях, где "пакеты" еще есть, их выдают.

Интересно, что в отдельных областях вместо пакета малыша дают справку. С документом нужно идти в управление социальной защиты и стать в "режим ожидания".

Зато вместо бэби-боксов в 2020 году правительство обещает роженицам выплатить денежные компенсации. По крайней мере в Минсоцполитики и уверяют, что уже разработали соответствующий проект решения этой проблемы. Но, как и когда будут выплачивать деньги, не говорится. Предварительно, денежный эквивалент "пакета малыша" составляет 5 тысяч гривен.

А вот в Донецкой области бэби-боксов не видели с момента внедрения программы в 2018-м.

"Хочу обратиться к Вам с просьбой разобраться в ситуации с "бэби-боксами" в Донецкой области, а именно, почему уже 3 года их здесь не выдают, как, собственно, даже и денежной компенсации! Я сейчас беременна, мне рожать в сентябре, и я очень рассчитывала на этот пакет, но на некоторых областных сайтах пишут даже, что деткам, рожденным в 2018-2019 годах выдадут компенсацию в размере, то 3250, то 3500 грн, вместо 5000 грн (как в других областях), но даже этих денег не выдали, а детям, рожденным в 2020 году, не следует рассчитывать даже на эту компенсацию, мол, программу пересматривают", - обратилась в СМИ Елена из Донецкой области.

Что же касается выплаты компенсации жителям Донецкой области, которая осталась без "бэби-боксов" еще в 2018-19 годах, то она не выплачивалась через блокировку выделения средств из госбюджета Министерством финансов. И только в 2020 году Донецкая ОГА ввела выплату денежной помощи лицам, которые проживают на подконтрольной территории и, в которых родились дети от 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2019 года, за счет областного бюджета. Как сообщили в облгосадминистрации, выплаты начато уже от июля 2020 года в размере 3250 гривен на одного ребенка (именно столько стоил "бэби-бокс" в 2018-2019 годах).

Чтобы получить компенсацию жителям Донецкой области, необходимо с документами (заявление в произвольной форме с указанием номера телефона и счета в банке, свидетельство о рождении и его копия) обратиться в управление соцзащиты до 9 декабря 2020 года.

Ранее мы писали, что украинцы начали активно продавать бэби-боксы, подаренные правительством.

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