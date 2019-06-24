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В Украине закрывают легендарный детский журнал: дети уходят в виртуальный мир

STYLERЖизнь    24.06.2019 - 22:07
В Украине закрывают легендарный детский журнал: дети уходят в виртуальный мир
Журнал "Барвинок" закрывают (Коллаж РБК-Украина)

Издатели журнала с многолетней историей объяснили, что произошло

В Украине закрывают популярный детский журнал "Барвинок", который существовал с 1928 года. Об этом сообщили в июньском номере журнала, пишет "Литакцент".

Журнал "Барвинок" был основан в 1928 году, и он выходил ежемесячно на протяжении 91 года. Свое название "Барвинок" журнал получил в 1945 году, а до этого издавался, как "Октябрь". С 1989 года главным редактором журнала стал Василий Воронович и издателем был оформлен редакционный коллектив. В течении многих лет дотаций от государства журнал не получал. До 1990 года "Барвинок" был единственным в Украине изданием для детей. В нем популяризировалась украинская литература и публиковались произведения для самых маленьких читателей.

В Украине закрывают легендарный детский журнал: дети уходят в виртуальный мир

Журнал "Барвинок" закрывается (barvinok.info)

Как сообщили в редакции журнала, дети начали уходить в виртуальную реальность и "Барвинок" перестал быть для них интересным.

"Ваши встревоженные звонки, E-mail по поводу будущего "Барвинка", очень смущают нас. Нам самим невыразимо грустно и тяжело, и объясняем все как есть. Дети массово погружаются в виртуальный мир, это не лучшее время для журнала с его апеллированием к смыслам реальности... Наш кораблик уже пришвартовывается, мы сходим на берег, где нас ждут рукописи еще не законченных книг, учебников, волонтерская работа. Так что еще встретимся. Поэтому не прощаемся, а говорим: До свидания!" – сказано в сообщении.

В редакции также выразили надежду, что времена изменятся и люди снова будут интересоваться печатными изданиями и детям снова будет нужен детский журнал с многолетней историей.

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