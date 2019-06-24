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В Україні закривають легендарний дитячий журнал: діти йдуть у віртуальний світ

STYLERЖиття    24.06.2019 - 22:07
В Україні закривають легендарний дитячий журнал: діти йдуть у віртуальний світ
Журнал "Барвінок" закривають (Колаж РБК-Україна)

Видавці журналу з багаторічною історією пояснили, що сталося

В Україні закривають популярний дитячий журнал "Барвінок", який існував з 1928 року. Про це повідомили в червневому номері журналу, пише "Літакцент".

Журнал "Барвінок" був заснований у 1928 році, і він виходив щомісяця протягом 91 року. Свою назву "Барвінок" журнал отримав в 1945 році, а до цього видавався, як "Жовтень". З 1989 року головним редактором журналу став Василь Воронович і видавцем був оформлений редакційний колектив. Протягом багатьох років дотацій від держави журнал не отримував. До 1990 року "Барвінок" був єдиним в Україні виданням для дітей. У ньому популяризувалася українська література і публікувалися твори для найменших читачів.

В Україні закривають легендарний дитячий журнал: діти йдуть у віртуальний світ

Журнал "Барвінок" закривається (barvinok.info)

Як повідомили в редакції журналу, діти почали йти у віртуальну реальність і "Барвінок" перестав бути для них цікавим.

"Ваші стривожені дзвінки, E-mail з приводу майбутнього "Барвінка", дуже бентежать нас. Нам самим невимовно сумно і важко, і пояснюємо все як є. Діти масово занурюються у віртуальний світ, це не найкращий час для журналу з його апелюванням до сенсів реальності... Наш кораблик вже пришвартовується, ми сходимо на берег, де нас чекають рукописи ще не закінчених книг, підручників, волонтерська робота. Так що ще зустрінемося. Тому не прощаємось, а кажемо: До побачення!" – сказано в повідомленні.

У редакції також висловили надію, що часи зміняться і люди знову будуть цікавитися друкованими виданнями і дітям знову буде потрібен дитячий журнал з багаторічною історією.

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