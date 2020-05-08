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В Украине зафиксирован самый высокий уровень смертности с начала пандемии COVID-19: новые цифры

STYLERКоронавирус    08.05.2020 - 09:45
В Украине зафиксирован самый высокий уровень смертности с начала пандемии COVID-19: новые цифры
Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

За последние сутки в Украине зафиксирован антирекорд по количеству смертей от COVID-19

Коронавирус в Украине продолжает свое наступление и по состоянию на утро 8 мая в стране зафиксировано 504 новых случая. Всего в Украине заболело коронавирусом с начала пандемии 14 195 человек. Более 2700 пациентов выздоровели, а 361 человек скончался от сопутствующих заболеваний и осложнений.

По данным Минздрава, за последние сутки было зафиксировано рекордное количество погибших от COVID-19 – 21 пациент. Ранее эта цифра не превышала от 8 до 16 человек в день.

Некоторые области сообщают, что количество заболевших начало увеличиваться. На данный момент в большинстве регионов насчитывается более 400-500 пациентов с COVID-19.

Винницкая область – 514 случаев

Волынская область – 424 случая

Днепропетровская область – 652 случая

Донецкая область – 91 случай

Житомирская область – 480 случаев

Закарпатская область – 644 случая

Запорожская область – 312 случая

Ивано-Франковская область – 1078 случаев

Кировоградская область – 408 случаев

Киев – 1721 случай

Киевская область – 935 случаев

Львовская область – 660 случаев

Луганская область – 42 случая

Николаевская область – 179 случаев

Одесская область – 583 случая

Полтавская область – 239 случаев

Ровенская область – 855 случаев

Сумская область – 147 случаев

Тернопольская область – 959 случаев

Харьковская область – 478 случаев

Херсонская область – 149 случаев

Хмельницкая область – 148 случаев

Черновицкая область – 2097 случаев

Черкасская область – 331 случай

Черниговская область – 69 случаев

Напомним, ранее мы писали о том, что названы все места, где можно подцепить коронавирус.

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