В Украине зафиксирован самый высокий уровень смертности с начала пандемии COVID-19: новые цифры

За последние сутки в Украине зафиксирован антирекорд по количеству смертей от COVID-19
Коронавирус в Украине продолжает свое наступление и по состоянию на утро 8 мая в стране зафиксировано 504 новых случая. Всего в Украине заболело коронавирусом с начала пандемии 14 195 человек. Более 2700 пациентов выздоровели, а 361 человек скончался от сопутствующих заболеваний и осложнений.
По данным Минздрава, за последние сутки было зафиксировано рекордное количество погибших от COVID-19 – 21 пациент. Ранее эта цифра не превышала от 8 до 16 человек в день.
Некоторые области сообщают, что количество заболевших начало увеличиваться. На данный момент в большинстве регионов насчитывается более 400-500 пациентов с COVID-19.
Винницкая область – 514 случаев
Волынская область – 424 случая
Днепропетровская область – 652 случая
Донецкая область – 91 случай
Житомирская область – 480 случаев
Закарпатская область – 644 случая
Запорожская область – 312 случая
Ивано-Франковская область – 1078 случаев
Кировоградская область – 408 случаев
Киев – 1721 случай
Киевская область – 935 случаев
Львовская область – 660 случаев
Луганская область – 42 случая
Николаевская область – 179 случаев
Одесская область – 583 случая
Полтавская область – 239 случаев
Ровенская область – 855 случаев
Сумская область – 147 случаев
Тернопольская область – 959 случаев
Харьковская область – 478 случаев
Херсонская область – 149 случаев
Хмельницкая область – 148 случаев
Черновицкая область – 2097 случаев
Черкасская область – 331 случай
Черниговская область – 69 случаев
Напомним, ранее мы писали о том, что названы все места, где можно подцепить коронавирус.