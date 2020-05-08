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В Україні зафіксований найвищий рівень смертності з початку пандемії COVID-19: нові цифри

STYLERКоронавірус    08.05.2020 - 09:45
В Україні зафіксований найвищий рівень смертності з початку пандемії COVID-19: нові цифри
Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

За останню добу в Україні зафіксовано антирекорд за кількістю смертей від COVID-19

Коронавірус в Україні продовжує свій наступ і за станом на ранок 8 травня в країні зафіксовано 504 нових випадки. Всього в Україні захворіло на коронавірус з початку пандемії 14 195 осіб. Понад 2700 пацієнтів одужали, а 361 особа померла від супутніх захворювань і ускладнень.

За даними МОЗ, за останню добу було зафіксовано рекордну кількість загиблих від COVID-19 – 21 пацієнт. Раніше ця цифра не перевищувала від 8 до 16 осіб в день.

Деякі області повідомляють, що кількість хворих почала збільшуватися. На цей момент у більшості регіонів налічується понад 400-500 пацієнтів з COVID-19.

Вінницька область – 514 випадків

Волинська область – 424 випадки

Дніпропетровська область – 652 випадку

Донецька область – 91 випадок

Житомирська область – 480 випадків

Закарпатська область – 644 випадку

Запорізька область – 312 випадку

Івано-Франківська область – 1078 випадків

Кіровоградська область – 408 випадків

Київ – 1721 випадок

Київська область – 935 випадків

Львівська область – 660 випадків

Луганська область – 42 випадки

Миколаївська область – 179 випадків

Одеська область – 583 випадку

Полтавська область – 239 випадків

Рівненська область – 855 випадків

Сумська область – 147 випадків

Тернопільська область – 959 випадків

Харківська область – 478 випадків

Херсонська область – 149 випадків

Хмельницька область – 148 випадків

Чернівецька область – 2097 випадків

Черкаська область – 331 випадок

Чернігівська область – 69 випадків

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названі всі місця, де можна підчепити коронавірус.

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