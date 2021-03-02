В Украине взлетят цены на продукты борщевого набора

В Украине подорожают овощи борщевого набора - стоимость продуктов будет повышаться ежемесячно. Согласно прогнозу экономистов, в целом главные ингредиенты, необходимые для приготовления этого блюда, будут дорожать на 10-15%.

Об этом говорится в сюжете " Сніданок з 1+1 ".

Отмечается, что такая тенденция к подорожанию продлится до нового урожая.

Специалисты объяснили, что на стоимость продуктов борщевого набора также повлияет предпасхальный спрос.

По словам экономиста Олега Пендзин, ожидается также рост цен на другие продукты. Так, ежемесячно цены будут расти минимум на 2-3%.

"А относительно борщевой группы - 10-15% будет однозначно (подорожание) до мая месяца и до тех пор, пока начнет поступать на рынок продукция с открытого грунта", - утверждает он.

Борщевой набор (самые распространенные ингредиенты борща) является частью потребительской корзины украинцев, и его стоимость часто используют для отслеживания инфляции в Украине - это называется "индексом борща". Овощи борщевого набора пользуются наибольшей популярностью в стране, и других овощей по статистике граждане покупают значительно меньше.

Рецептов борща в Украине - великое множество, но для расчетов "борщевого набора" тут можно использовать такой распространенный вариант: 300 г свинины, 500 г картофеля, 500 г свеклы, 200 г моркови, 300 г капусты, 200 г лука, 90 г томатной пасты, 30 г подсолнечного масла, 200 г сметаны.