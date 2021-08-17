В Украине взлетят цены на яблоки: озвучены "космические" цифры

Так, фермеры говорят, что из-за низкого урожая цена яблок может достичь 70 грн за килограмм за некоторые сорта.

Отечественных фруктов на прилавках будет значительно меньше, чем в предыдущие годы по причине неблагоприятных погодных условий.

Как изменились цены на яблоки за первое полугодие 2021-го

Отметим, что по данным Госстата, средняя стоимость яблок в Украине выросла с декабря прошлого года по июль 2021-го всего на три гривны. С 18,21 грн/кг до 21,42 грн/кг.

А вот самый "взлетевший" в цене продукт из фруктово-овощной корзины - свекла. Ее стоимость увеличилась за полгода в три раза - с 5,39 до 15,12 гривны за килограмм.

Яблоки - идеальный источник клетчатки

Врачи советуют съедать по 1-2 яблока в день, чтобы обеспечить себя набором полезных веществ, в них содержащихся. А при превышении нормы могут возникнуть вздутие живота и запоры, особенно если ЖКТ - ваше слабое место. Хотите съесть больше - запеките в духовке или микроволновке.

Отметим, что яблоки являются самым популярным фруктом среди украинцев. Украинское яблоко считается социальным продуктом, доступным для незащищенных групп населения. Но судя по прогнозам экспертов, скоро и этот фрукт многие не смогут себе позволить.