В Украине взлетела цена на главный летний овощ

В Украине во второй половине августа стала резко расти цена на огурцы. Как сообщается, огурцы-корнишоны украинского производства на оптовом рынке выросли в цене до 19,7 грн/кг. В результате подорожания их стоимость увеличилась на 48% от цены в прошлом периоде. Известно, что дешевле всего продают огурцы по цене 17 грн/кг. Самые дорогие огурцы стоят 23 грн/кг.

По итогам первых пяти месяцев 2020 года Украина отметилась увеличением импорта помидоров и огурцов. Об этом свидетельствуют данные Украинской плодоовощной ассоциации.

Сообщается, что всего за этот период страна импортировала помидоров общим объемом в 54,9 тысячи тонн на сумму в 54,9 тысячи гривен. Такой показатель стал на 16% больше, чем тот результат, которого удалось достичь в прошлом 2019 году.

Ранее сообщалось, что по данным Госстата, в Украине существенно подешевели овощи "борщевого набора" в сравнении с 2019 годом.

Так, картофель на рынках страны продают до 16,06 грн/кг, что на 7% дешевле, чем в прошлом году. Лук репчатый снизился в цене на 33,2%. Сейчас он продается за 12,51 грн/кг.

Свекла на украинских прилавках стоит 7,57 грн/кг, что в 2,6 раза дешевле, чем годом ранее. Морковь подешевела на 39,3% и стоит до 12,53грн/кг. Капуста же продается по 8,04 грн/кг, что на 17,4% дешевле, чем в минувшем году.

Напомним, что ранее был назван неожиданный продукт, который может быть переносчиком коронавируса.

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