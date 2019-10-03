В Украине выросли цены на бензин: чего ждать в октябре

Фото: В Украине выросли цены на бензин (facebook.com/Ukrgasvydobuvannya)

Цены на горючее катастрофически пошли вверх

В Украине выросли цены на топливо. Важно отметить, что цена горючего привязана не только к курсу доллара, который стремительно взлетел вверх в последние дни. Она зависит от акциза, стоимости нефтепродуктов на границе. Безусловно, цена бензина зависит и от внутренней ситуации в стране. Отметим, что на протяжении сентября цена на топливо не менялась и оставалась одинаковой весь месяц, но в октябре все изменилось, пишет "Сегодня".

В июле Кабинет министров ввел специальную пошлину на импорт сжиженного газа и дизтоплива из России. С августа за ввоз дизеля надо платить спецпошлину 3,75%, в октябре она вырастает до 4%. Поэтому трейдеры начали перестраивать поставки. Вместо трубопровода горючее в Украину теперь везут по морю. Для такой системы железная дорога и работа порта должны работать бе перебоев, а в Украине с этим были проблемы. Танкеры не разгружались быстро, а поезда с цистернами не приезжали в назначенное время.

Фото: Бензин будет дорожать (Фото из открытых источников)

"Если бы в середине этого месяца получилось нормально разгружать танкеры и проводить поезда с нефтепродуктами, то цены бы удержались на уровне середины месяца. Но локомотивная тяга и вагоноцистерны подаются с перебоями. Поезда с горючим простаивают неделями на узловых станциях железной дороги. Южный порт сейчас не работает, поскольку не могут растаможить горючее с танкера, который пришел, из-за несоответствия (по заключению таможни) качества топлива, которое он привез. Херсонская нефтеперевалка тоже не работает. Риски прерывания поставок, дефицита привели к росту цен с середины месяца на 10 копеек за литр по дизтопливу и на 15 копеек по сжиженному газу. И это не предел. Если проблемы с растаможкой и железнодорожными поставками сохранятся, в октябре мы будем иметь проблемы", - цитирует издание слова сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича.

Несмотря на укрепление гривны в сентябре, цены на внешнем рынке выросли в ту же величину. А вот по дизельному топливу ожидается снижение цены для потребителя.

"По дизелю появились искусственные проблемы. На октябрь мы можем недополучить 120-150 тыс. тонн дизеля. Ожидания на рынке не очень приятные. Но, как мы видим, для потребителя ничего не поменялось, есть тенденция к снижению цен", – замечает Леонид Косянчук, эксперт энергорынка.

По поводу бензина эксперты отмечают тенденцию к росту его цены,так как стоимость горючего на таможне возросла.

Стоит отметить, что каждый месяц на стоимость топлива влияет и акциз, поскольку он начисляется в евро, то есть зависит от стабильности гривни. Когда национальная валюта падает, следующая закупка нефтепродуктов обходится АЗС дороже, из-за чего приходится поднимать цены.