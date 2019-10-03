В Україні зросли ціни на бензин: чого чекати в жовтні

Фото: В Україні зросли ціни на бензин (facebook.com/Ukrgasvydobuvannya)

Ціни на пальне катастрофічно пішли вгору

В Україні зросли ціни на паливо. Важливо відзначити, що ціна пального прив'язана не тільки до курсу долара, який стрімко злетів вгору в останні дні. Вона залежить від акцизу, вартості нафтопродуктів на кордоні. Безумовно, ціна бензину залежить і від внутрішньої ситуації в країні. Зазначимо, що протягом вересня ціна на паливо не змінювалася і залишалася однаковою весь місяць, але в жовтні все змінилося, пише "Сегодня".

У липні Кабінет міністрів ввів спеціальне мито на імпорт скрапленого газу та дизпалива з Росії. З серпня за ввезення дизеля треба платити спецмито 3,75%, у жовтні вона виростає до 4%. Тому трейдери почали перебудовувати поставки. Замість трубопроводу пальне в Україну тепер везуть по морю. Для такої системи залізниця і робота порту повинні працювати бе перебоїв, а в Україні з цим були проблеми. Танкери не розвантажувалися швидко, а потягу з цистернами не приїжджали в призначений час.

Фото: Бензин дорожчатиме (Фото з відкритих джерел)

"Якщо б в середині цього місяця вийшло нормально розвантажувати танкери і проводити потяга з нафтопродуктами, то ціни б втрималися на рівні середини місяця. Але локомотивна тяга і вагоноцистерны подаються з перебоями. Потяги з пальним простоюють тижнями на вузлових станціях залізниці. Південний порт зараз не працює, оскільки не можуть розмитнити пальне з танкера, який прийшов з-за невідповідності (за висновком митниці) якості палива, яке він привіз. Херсонська нефтеперевалка теж не працює. Ризики переривання поставок, дефіциту призвели до зростання цін з середини місяця на 10 копійок за літр за дизпаливо і на 15 копійок по зрідженому газу. І це не межа. Якщо проблеми з розмитненням і залізничними поставками збережуться, в жовтні ми будемо мати проблеми", - цитує видання слова співголови Фонду енергетичних стратегій Дмитра Марунича.

Незважаючи на зміцнення гривні у вересні, ціни на зовнішньому ринку зросли в ту ж величину. А ось дизельного палива очікується зниження ціни для споживача.

"По дизелю з'явилися штучні проблеми. На жовтень ми можемо недоотримати 120-150 тис. тонн дизеля. Очікування на ринку не дуже приємні. Але, як ми бачимо, для споживача нічого не змінилося, є тенденція до зниження цін", – зауважує Леонід Косянчук, експерт енергоринку.

З приводу бензину експерти відзначають тенденцію до зростання його ціни,так як вартість пального зросла на митниці.

Варто відзначити, що кожен місяць на вартість палива впливає і акциз, оскільки він нараховується в євро, тобто залежить від стабільності гривні. Коли національна валюта падає, наступна закупівля нафтопродуктів обходиться АЗС дорожче, із-за чого доводиться піднімати ціни.