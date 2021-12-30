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В Украине второй раз стартовал новогодний проект "Удивительная открытка"

Новина українською →
Украина, Четверг 30 декабря 2021 10:54
В Украине второй раз стартовал новогодний проект "Удивительная открытка" Фото: в Украине второй раз стартовал новогодний проект "Удивительная открытка" (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

На новогодне-рождественские праздники украинцы снова смогут прислать друг другу необычные поздравления. В сети Интернет во второй раз стартовал проект "Удивительная открытка".

Об этом пишет РБК-Украина.STYLER.

Коллекция электронных открыток украинских художников создана под патронатом первой леди Елены Зеленской.

Лозунг проекта - "Открытки, объединяющие традиции с искусством, современные технологии с древнейшими символами, а украинцев - друг с другом".

Рисунки для открыток, как и в прошлом году, создали украинские художники из разных городов страны. На этот раз к фольклорным сюжетам добавились современные. В частности, это "Рождественская ярмарка", "Тигристый Новый год" и даже "Новогодний Zoom". Все открытки анимированные.

В Украине второй раз стартовал новогодний проект &quot;Удивительная открытка&quot;

Открытки уже выложены на сайте и доступны для отправки через любой мессенджер.

"Вам остается подписать и прислать их тем, кто для вас важен. Для этого достаточно зайти на сайт, выбрать сюжет, от которого тепло и верится в чудеса, и уже через секунду приветствие "оживет" в смартфоне близкого человека", - рассказала супруга президента.

В Украине второй раз стартовал новогодний проект &quot;Удивительная открытка&quot;

Проект "Удивительная открытка" создан по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской. Над ним работало креативное агентство Green Penguin при содействии телеканала СТБ, поддерживающего проект уже второй год подряд. Только за прошедшие зимние праздники украинцы, воспользовавшиеся сайтом, прислали почти 80 тыс. открыток.

Как сообщалось, елку, открытую 19 декабря возле Офиса президента, украсили новогодними игрушками от детей с особыми потребностями.

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