В Украине вступили в силу новые Правила дорожного движения: что изменилось

В Украине вступили в силу новые Правила дорожного движения. Они теперь касаются не только водителей, но и пассажиров, велосипедистов и пешеходов. Об этом сообщают на Facebook-странице МВД. Читайте в нашем материале, как же будут действовать новые ПДД.

Для водителей и пассажиров

Теперь водитель и пассажиры такси должны пристегиваться во время движения в населенном пункте. Правило распространяется и на инструкторов по вождению — они должны быть пристегнуты во время движения как в населенном пункте, так и за его пределами. Это касается переднего и заднего сидений.

Исключением могут быть водители и пассажиры с инвалидностью, если это физиологически невозможно. Также водители и пассажиры оперативных и специальных транспортных средств.

Категорически запрещено изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их. Они должны быть чистыми и достаточно освещенными.

Для велосипедистов

Теперь велосипедистам разрешено движение полосой для маршрутных транспортных средств.

Пешеходы

Теперь пешеходам нужно обязательно использовать светоотражающие элементы (ленту, наклейку, жилет, одежду с такими элементами и т.п.) в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Это касается пешеходов, которые двигаются около проезжей части или обочины. Такие правила указаны в п.4.4 ПДД Украины.

Как мы ранее писали, система автофиксации нарушений ПДД начала штрафовать водителей "евроблях".