В Украине во время карантина выросло количество отходов: существенно и очень опасно

Карантин в Украине способствовал тому, что отходы начали в больших количествах загрязнять окружающую среду. Основная причина экологической проблемы, по словам экспертов, заключается именно в том, что изменился состав мусора.

"Увеличилось, по некоторым оценкам, в три раза количество единожды использованных и выброшенных полиэтиленовых перчаток. Падение доходов жителей Украины привело к уменьшению объемов так называемой "дорогой" упаковки - например, люди стали меньше покупать молоко в упаковке типа TetraPac - ведь оно дороже", - отметила Татьяна Тихомирова, передает сайт "Сегодня".

Максим Сорока, кандидат технических наук по экологической безопасности, отметил, что за время карантина доля отходов одноразовой тары и упаковки пересекла отметку в 50% по весу.

"Это существенно и очень опасно. Большое количество отходов образовалось из-за дополнительных санитарных мероприятий. Все кричат ​​о засилье применяемых масок и прочего. Однако по объемам эти отходы еще не скоро догонят массу отходов, которая образовалась в супермаркетах и ​​продуктовых магазинах во время "упакованного" периода продажи", - прокомментировал эксперт.

Эксперт также обратил внимание на то, что во время карантина из-за пандемии многие заказывали доставку еды домой. То есть потребление картонно-бумажной и пластиковой тары выросло примерно в 15-30 раз.

Основной проблемой, конечно, является халатность людей, которые позволили данной ситуации произойти. Ведь в первую очередь проблема заключается в низкой культуре потребления и отсутствии привычки сортировать отходы.

Напомним, что в МОЗ объяснили, как пройти тест на COVID-19 при первых симптомах.

Мы писали, что ученые предложили лечить COVID-19 с помощью радиотерапии.