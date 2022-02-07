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В Украине может возникнуть дефицит рыбы по двум причинам

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Понедельник 07 февраля 2022 12:07
В Украине может возникнуть дефицит рыбы по двум причинам Фото: В Украине прогнозируют дефицит речной рыбы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине может возникнуть дефицит речной рыбы. В последнее время ее популяция снизилась на 70%.

Об этом пишет ТСН.

В чем причина дефицита

Эксперты прогнозируют в дальнейшем времени дефицит этого прекрасного источника белка. Дело в том, что на сокращение популяции повлияли такие факторы, как природные условия и действия человека в окружающей среде.

В Институте рыбного хозяйства рассказали, что за последние восемь лет популяция речной рыбы снизилась на 70%.

Если не повлиять на ситуацию, то уже через три года Украина будет покупать речную рыбу за границей, уверены эксперты.

Что нужно сделать сейчас

На данный момент очень важно увеличить запасы рыбы втрое по сравнению с имеющимися. Кроме того, специалисты советуют усилить контроль относительно незаконного отлова. Если все это сделать - то Украине не придется увеличивать импорт рыбы.

Чем полезна речная рыба

Речная рыба очень быстро усваивается организмом, что делает ее незаменимой при гастрите и язвенной болезни желудка, а также заболеваниях сердца.

Также она богата белком, провитамином А и витамином D. А это, помимо всего прочего здоровая кожа, зубы и волосы. Самой полезной речной рыбой является щука, судак и окунь -хищные виды рыб.

Как мы ранее писали, в Украине подорожал хлеб, а цены достигли рекордной отметки.

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