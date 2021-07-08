В Украине возникли проблемы с растаможкой "евроблях" из трех стран: названа причина

В Украине возникли проблемы с растаможкой авто на Еврономер из Чехии, Словакии и Болгарии. Наша страна еще не получила разъяснения от этих государств, как нужно снимать с учета и оформлять договор купли-продажи машин.
Об этом сообщает UBR.
Так, сейчас на таможне нет единой процедуры снятия авто с учета из этих стран.
По словам юриста Ивана Казачука, сама таможня еще до конца не понимает, как будет проходить процедура снятия с учета. А именно: с вывозом или без него, с транзитными номерами или нет, с отметками или же без них, со справками или нет. Однако, он отметил, что евроблях на этих регистрациях много.
Кроме того, Чехия и Словакия не снимают с учета машины на территории своих стран. А ввести в Украину авто с европейской регистрацией дорого, ведь тогда теряется льгота для растаможки.
Также в Болгарии регистрационная база авто закрыта ею могут пользоваться только внутри страны. Из-за нее невозможно выяснить, снят автомобиль с учета или нет.
Если авто ввозят как импорт, то по транзитным номерам таможеннику видно, что с учета она снята. Но в случае с болгарскими авто есть трудности.
Как пояснил юрист, можно направить запрос от украинской таможни в Болгарию с целью получения официального ответа. Но ответ может прийти через несколько месяцев. А если авто уже находится на таможенном оформлении, то до момента получения ответа машине придется находиться на таможенном терминале.
15 июня в Украине начали действовать новые правила льготного растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией.
Новые правила - для подержанных автомобилей с европейской регистрацией, от выпуска которых прошло более 5 лет, и которые ввезены в Украину не позднее 31 декабря 2020 года.
Если вы ввезли авто на еврономерах уже в 2021 году или только планируете это сделать, воспользоваться льготами вы не сможете. Кроме того, новые льготы касаются только легковых авто и грузовиков массой до 3,5 тонны. Первые должны соответствовать экологическому стандарту "Евро-2", вторые - "Евро-5".
Владельцы автобусов, микроавтобусов, мотоциклов и грузовиков весом более 3,5 тонны рассчитывать на льготы не могут.
Один владелец имеет право на растаможку только одного автомобиля по льготным правилам.
Ранее мы сообщали, что на украинской границе мужчина сжег свою "евробляху" и пытался убежать.
Также украинцы растаможили "євробляху" 2005 года по новым правилам и назвали окончательную цену.