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В Украине после войны будут ездить новые трамваи: как они выглядят (фото)

Автор: Дмитрий Войналович

После победы Украины над российским захватчиком Польша передаст нашим городам трамваи, что поможет облегчить процесс возобновления работы общественного транспорта по окончании войны.

В своем Facebook глава Городского управления транспорта Вроцлава Кшиштоф Балавейдер пообещал, что его город, а также Познань, предоставят Украине трамваи, которые находятся в распоряжении этих городов, но не используются на маршрутах.

Речь идет о трамваях Konstal 105. И вот как они выглядят в разных моделях:

Трамвай Konstal 105 (фото: wikipedia.org)

"Я считаю, что сразу после войны, в переходный период, они помогут одному из украинских городов вернуться к нормальной жизни", - сказал Балавейдер.

Скорее всего, прежде всего трамваи будут направлены в Харьков. По крайней мере польский чиновник показал последствия российских обстрелов трамвайного депо именно этого города.

Трамвайное депо Харькова выглядит сегодня так (фото: t.me/h_saltovka)

Добавим, что трамваи Konstal 105 производились до 1992 года компанией Konstal в Хожуве. В настоящее время это наиболее распространенный трамвайный вагон в Польше.

Длина вагона составляет 13,5 м. Количество сидячих мест - 23.

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Польша