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В Украине у водителей будут забирать авто: названа важная причина

Автор: Тетяна Самарук

В Украине водители, которые не платят штрафы за существенное превышение скорости на городских дорогах, рискуют остаться без машины. В частности, их авто будет изымать Государственная исполнительная служба.

Об этом сообщается на сайте Минюста.

По словам заместителя Министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрея Гайченка, сначала такое нововведение будет внедрено в Харькове, потом в Киеве, а позже будет распространено на всю Украину.

Отмечается, что пока условной "цифрой реагирования" является превышение скорости в 150 км в час. Исполнительная служба при наличии законных оснований будет инициировать и проводить совместно с работниками МВД изъятия за долги автомобилей таких нарушителей.

Кроме того, такой вид наказания придумали после последней смертельной аварии в Харькове. Как известно, 26 октября 16-летний парень на Infinity грубо нарушил ПДД и устроил масштабную аварию. В частности, автомобиль несовершеннолетнего на огромной скорости выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с другой машиной, водитель которой погиб. Тогда один человек погиб, еще трое оказались в больнице. Водитель получил нетяжелые травмы, сейчас он в СИЗО.

Другая ужасная авария произошла в Харькове 18 октября 2017 года. Тогда в результате ДТП погибли 6 пешеходов. Виновной в трагедии оказался водитель автомобиля Lexus Елена Зайцева.

"Если человек позволяет себе ездить по городу со скоростью более 150 км/ч, то он должен за это отвечать. Особенно при условии, что она не только нарушает скоростной режим, но и не платит штрафы по таким превышениям. Водители с такой манерой передвижения подвергают опасности обычных граждан", - сказал Андрей Гайченко.

Ранее мы сообщали, что виновник смертельного ДТП в Харькове отказался задавать кровь на анализ.

Также недавно мы писали, что под Киевом пьяный "коп" в ДТП убил 19-летнего парня.

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