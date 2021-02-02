В Украине весной взлетят цены на продукты: подорожает не только хлеб

Весной 2021 года в Украине ожидается повышение стоимости некоторых продуктов. В основном будут подорожать зерновые, овощи и фрукты, а инфляция в этот период составит 7-8%. Об этом информировал прогноз Нацбанка, в котором сообщал, что рост продовольственной инфляции в первом полугодии текущего года продолжится вследствие низкого прошлогоднего урожая большинства сельскохозяйственных культур.

Пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" со ссылкой на советника по стратегическому развитию Владимира Лапу также подтверждает прогноз Нацбанка по подорожанию продуктов.

"Мы считаем реалистичными прогнозы Нацбанка по повышению инфляции до 7-8% весной с уменьшением темпов инфляции летом. Прежде всего может подорожать зерновая группа, вероятен и краткосрочный сезонный рост цен на овощи и фрукты, который традиционно происходит весной", - сообщил эксперт.

Владимир Лапа отметил, что ранее в Украине уже серьезно подорожали яйца, поэтому их стоимость в дальнейшем существенно повышаться не будет. Но из-за подорожания кормов для животных может вырасти цена на мясо и мясные изделия, считает эксперт.

Отмети, что важным фактором ускорения инфляции будет повышение минимальной заработной платы (до 6000 грн в январе и 6500 грн в декабре 2021 года), что, помимо роста потребительского спроса, приведет к увеличению издержек бизнеса на заработную плату и налоговой нагрузки.

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