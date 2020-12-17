В Украине ужесточили штрафы за маски на подбородке: суммы немаленькие

В Украине будут штрафовать за неправильно надетые маски (коллаж РБК-Украина)

В Украине будут по-новому штрафовать за неправильно надетые на лицо маски. Теперь предприятия обязали смотреть за тем, не нарушено ли это правило. Если увидят человека с маской на подбородке - предприятие заплатит штраф в размере от 3400 до 5100 грн.

17 декабря за законопроект №3890 проголосовали 241 депутат. Большинство народных избранников из партии "Слуга народа" Отметим, что документ разработал Кабинет министров и подал в парламент премьер-министр Денис Шмыгаль некоторое время назад.

Согласно документу, предприятия всех форм собственности (начиная от торговых центров и заканчивая государственными учреждениями) должны контролировать, чтобы их посетители не снимали маски уже в помещении, а также надевали ее правильно.

Штрафы коснутся тех, кто будет пускать в общественный транспорт, торговые центры и любые другие заведения людей, у которых маски надеты на подбородок. Именно им угрожает штраф в размере от 3400 до 5100 грн.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о штрафах об отстутствии маски в общественных местах. Глава страны пописал закон, который дополняется частью второй, которая предусматривает наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов (от 170 до 255 гривен). Такой штраф грозит за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без маски во время карантина.

Как ранее сообщалось, в Украине за неделю выписали 14 тысяч штрафов за отсутствие масок.