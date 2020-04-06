В Украине ужесточили карантин: за что будут штрафовать с 6 апреля

Карантин в Украине из-за коронавируса ужесточили 6 апреля. Кабмин внес ряд жестких ограничений для украинцев, несоблюдение которых будет караться большими штрафами. Читайте в материале Styler, за что будут штрафовать людей во время карантина из-за Covid-19.

Что теперь нельзя делать:

пребывать в общественных местах без респиратора или маски;

перемещаться группой в количестве более чем два человека (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет);

посещать учебные заведения; парки, скверы, зоны отдыха и т.д.; пребывать в общественных местах детям до 14 лет без сопровождения; посещать спортивные и детские площадки;

продолжает действовать запрет на массовые мероприятия и на работу ресторанов, кафе, ТРЦ и других учреждений развлекательной сферы и бытового обслуживания;

самоизоляция граждан в возрасте 60 лет и старше (кроме медработников и работников объектов критической инфраструктуры).

За что будут наказывать штрафами:

За нарушение правил карантина предусмотрен штраф от 17 до 34 тысяч гривен. А если вы нарушаете санитарные правила и нормы по предотвращению инфекционных заболеваний, может быть и уголовная ответственность.

Посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон запрещается. Это разрешается только в случае, если вам нужно выгулять домашнее животное, или по служебной необходимости.

В Украине ужесточили карантин (Скриншот)

Где нужно надевать маску:

Масочный режим с 6 апреля обязательный для всех в общественных местах. Это могут быть любые маски: ткани на лице, хирургические и самодельные маски, респираторы. Запрет находиться без маски распространяется на места, где есть скопления людей: парки, лесопарки, улицы, остановки транспорта, зоны около церквей.

Как мы ранее писали, в столице предлагают взять в аренду собаку, чтобы можно было гулять во время карантина.