В Украине увеличилось количество психически больных бездомных: как действовать при встрече с ними

Бездомных с психическими болезнями в Украине в течение последних двух лет существенно увеличилось. Раньше такие пациенты находились в медучреждениях, где получали помощь. Их могли также госпитализировать без согласия, если ухудшалось состояние. Сейчас это запрещено. Для лечения после принятия Радой закона требуется разрешение пациента или его родных.

Как говорится в сюжете ТСН, внимание привлекла молодая женщина с расстройствами. Ее заметили возле станции метро Дорогожичи в Киеве в подземном переходе.

Прохожие вспоминают, что она пришла туда еще две недели назад. И, на первый взгляд, произвела впечатление нормального человека. Говорят, была одета в чистые светлые штаны, сейчас же они грязные.

Сама девушка от людей убегает. Живет сейчас женщина за деньги, которые ей дают прохожие. Оказалось, у нее обострилось психическое заболевание.

В кафе, которое расположено поблизости, рассказывают, что она тратит деньги на сладости, которые стоят всего до 20 гривен.

"Я дала ей 50 гривен. Деньги она взяла. Потом видела ее мельком несколько раз и меня поразило, что с каждым разом она выглядела все хуже и хуже, грязнее и грязнее", - сказала прохожая женщина, которая пыталась помочь.

Правоохранители, приехавшие на вызов, пытались поговорить с девушкой. Но она говорила немного. А потому, помочь они никак не могут, потому что объясняют, принудительно ее забрать в центр реабилитации или в больницу не могут. Единственное, что они выяснили так это то, что женщины в базе пропавших людей нет.

Тем временем, в соцучреждении объяснили, как действовать, если встретили на улице человека с психическими расстройствами. Со слов заместителя директора дома социальной заботы Виктории Селиверстовой, нужно вызвать правоохранителей. Те, в свою очередь, звонят медикам, и если человек соглашается, его забирают в клинику на лечение.

"Алгоритм очень простой - сначала вызываем полицию, которая видит, что человек неадекватный. Полиция вызывает бригаду психиатрической помощи. Бригада приезжает и первое, что спрашивает - вы с нами поедете? Если человек отказывается - никто забрать его насильно не может", - говорит заместитель директора дома социальной заботы Виктория Селиверстова.

На улицах Украины выросло количество психически больных бездомных (видео:YouTube)

Напомним, ранее в Киеве на Троещине в одном из маленьких продуктовых магазинов произошла битва за еду продавщицы с бездомным мужчиной.

Также мы сообщали, что киевские правоохранители сообщили о подозрении трем мужчинам, которые издевались и пытали бездомных.