В Украине уточнили, как пройдет ВНО: все будут в масках

В Украине уточнили, как будет происходить внешнее независимое оценивание в 2020 году. Абитуриентов ждет ряд новых правил при сдаче экзамена. Молодым людям увеличили срок допуска в пункт тестирования. Это необходимо для соблюдения подростками социальной дистанции на входе в пункт тестирования.

"Раньше абитуриенты имели примерно 30−35 минут для того, чтобы пройти все процедуры. В этом году мы увеличили это время и он продлится час. Также введено новшество — каждому участнику ВНО в пропуске будет указан маленький временной промежуток, когда стоит заходить в пункт тестирования. Всех участников поделят на небольшие группы и они будут заходить в свое время", — рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в эфире "Сніданок з 1+1".

Теперь в аудиторию без маски просто не допустят, ее можно будет снять только для замены на новую. В помещении разрешат пить воду. Абитуриента не пустят в аудиторию, если у него будет температура больше 37.2 градусов. Температурный скрининг является обязательным условием.

Основная сессия ВНО начнется 25 июня с тестирования по математике.

Как мы ранее писали, 25 мая в Украине началась регистрация на дополнительную сессию ВНО.