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В Украине не успевают подготовить все школы к 1 сентября: что ждет учеников

Фото: Некоторых украинских школьников ждет онлайн-учеба (unsplash.com)
Автор: Людмила Жукова

К 1 сентября не все школьники вернутся за парты. Некоторых из них ждет онлайн-обучение. Это касается тех детей, которые проживают в зонах особой опасности. Подготовить к учебному году эти учреждения невозможно.

Такую информацию украинцам сообщила народный депутат от "Слуги народа", глава подкомитета по вопросам высшего образования комитета по вопросам образования, науки и инноваций Верховной Рады Украины Юлия Гришина.

Все школы не успевают подготовить

Чиновница рассказала, что в настоящее время во всех областях заканчивается аудит школ, садов, университетов на наличие безопасных условий обучения. Но 100% школ к 1 сентябрю подготовить не успеют.

Параллельно идет активная подготовка укрытий и хранилищ, приведение их в положенные условия.

"Работать офлайн смогут только те учебные заведения, которые отвечают требованиям безопасности. Проверять каждое учреждение будет специальная комиссия, в которую войдут представители ГСЧС, органов МВД, местных властей", – сказала Гришина.

Что ждет школьников в опасных областях

"Конечно, до 1 сентября мы не успеем подготовить все 100% учебных заведений. Но постепенно ситуация с укрытиями будет улучшаться – и те учреждения, где будут появляться надлежащие условия безопасности, смогут начать очный образовательный процесс", – добавила она.

По словам Гришиной, в данный момент неуместно сравнивать ситуацию с безопасностью в Харькове и, например, Ужгороде. В областях с повышенной опасностью будет исключительно дистанционное обучение.

Решение об офлайн обучении будут принимать отдельно в каждом регионе. Родители в праве выбирать для своего ребенка разные способы обучения.

"И даже если в городе относительно безопасно, но родители не хотят отдавать ребенка на очное обучение, он сможет учиться дистанционно", – резюмировала нардеп.

Напомним, что перед этим глава МОН Украины Сергей Шкарлет объяснил, каким будет обучение с 1 сентября, и чего ждать школьникам и студентам.

А также в Минобразования сообщали, что в школах с 1 сентября появится важное нововведение.

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