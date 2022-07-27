В Украине не успевают подготовить все школы к 1 сентября: что ждет учеников

К 1 сентября не все школьники вернутся за парты. Некоторых из них ждет онлайн-обучение. Это касается тех детей, которые проживают в зонах особой опасности. Подготовить к учебному году эти учреждения невозможно.
Такую информацию украинцам сообщила народный депутат от "Слуги народа", глава подкомитета по вопросам высшего образования комитета по вопросам образования, науки и инноваций Верховной Рады Украины Юлия Гришина.
Чиновница рассказала, что в настоящее время во всех областях заканчивается аудит школ, садов, университетов на наличие безопасных условий обучения. Но 100% школ к 1 сентябрю подготовить не успеют.
Параллельно идет активная подготовка укрытий и хранилищ, приведение их в положенные условия.
"Работать офлайн смогут только те учебные заведения, которые отвечают требованиям безопасности. Проверять каждое учреждение будет специальная комиссия, в которую войдут представители ГСЧС, органов МВД, местных властей", – сказала Гришина.
"Конечно, до 1 сентября мы не успеем подготовить все 100% учебных заведений. Но постепенно ситуация с укрытиями будет улучшаться – и те учреждения, где будут появляться надлежащие условия безопасности, смогут начать очный образовательный процесс", – добавила она.
По словам Гришиной, в данный момент неуместно сравнивать ситуацию с безопасностью в Харькове и, например, Ужгороде. В областях с повышенной опасностью будет исключительно дистанционное обучение.
Решение об офлайн обучении будут принимать отдельно в каждом регионе. Родители в праве выбирать для своего ребенка разные способы обучения.
"И даже если в городе относительно безопасно, но родители не хотят отдавать ребенка на очное обучение, он сможет учиться дистанционно", – резюмировала нардеп.
Напомним, что перед этим глава МОН Украины Сергей Шкарлет объяснил, каким будет обучение с 1 сентября, и чего ждать школьникам и студентам.
А также в Минобразования сообщали, что в школах с 1 сентября появится важное нововведение.