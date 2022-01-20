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В Украине усилятся и затянутся морозы: синоптики дали новый прогноз

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Четверг 20 января 2022 06:30
В Украине усилятся и затянутся морозы: синоптики дали новый прогноз Фото: Погода в Украине принесет затяжные морозы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет морозный период, который будет в течение этой недели и в начале следующей. Оттепель и плюсовая температура пока маловероятны.

Что будет с погодой в стране в следующие дни, читайте ниже в материале Styler.

Так, согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, морозная, а временами и снежная погода, ожидается в стране в следующие пять дней.

Сегодня же, 20 января, после сильных ночных минусов в некоторых областях, днем температура повысится до -1... +3, на востоке ниже, -2... -4, а на юге теплее, +1... +5.

Сильный снег ожидается на Закарпатье, меньше осадков в других западных областях и на севере. На остальной территории осадки маловероятны.

В Украине усилятся и затянутся морозы: синоптики дали новый прогноз

Скрин: Погода в Украине 20 января (meteo.gov.ua)

В пятницу, 21 января, по всей стране ожидается пасмурная погода, вероятен небольшой снег. Температура днем до -3 градусов, на юге и юго-востоке немного выше нуля. Ночью морозы, -3... -8, в южных областях +1... -4 в ночное время.

22 января снова сохранится небольшой мороз днем, сильнее (до -8 ночью), во многих областях вероятен снег.

В Украине усилятся и затянутся морозы: синоптики дали новый прогнозВ Украине усилятся и затянутся морозы: синоптики дали новый прогноз

Скрин: Погода в Украине 21-22 января (meteo.gov.ua)

В воскресенье, 23 января, морозы усилятся: днем -2... -8, ночью до -11 градусов (немного выше температура на юге). Незначительные осадки в виде снега.

Понедельник, 24 января, также будет морозным, при этом вероятно увеличение снегопада.

В Украине усилятся и затянутся морозы: синоптики дали новый прогнозВ Украине усилятся и затянутся морозы: синоптики дали новый прогноз

Скрин: Погода в Украине 23-24 января (meteo.gov.ua)

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