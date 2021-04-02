В Украине существенно подорожают продукты: что взлетит в цене больше всего

В Украине стремительно начали расти цены на продукты. Эксперты говорят, что это связано сразу с несколькими факторами. Сюда входят и погодные условия, и инфляция, и подорожание сырья и даже пандемия коронавируса.

Что нас ждет в ближайшем будущем с ценами на продукты питания, рассказали эксперты в комментарии для Styler. Чего ждать в 2021 году – читайте в нашем материале ниже.

Во всем мире продуктовый кризис

"Неурожай и экономический кризис, вызванный пандемией, привели к дефициту продовольствия в мире. По прогнозу ООН в 2021 году страдать от голода будут более 270 миллионов людей. Рост цен на мировых рынках увеличил экспорт продовольствия из Украины, особенно это касается зерновых и масляных культур. Это в свою очередь вызвало повышение цен на продукты на внутреннем рынке", - объяснил нам кандидат экономических наук и независимый эксперт Александр Хмелевский.

А вот инвест-аналитик Вадим Бардась считает, что рост цен на продукты питания связан также с монетарной политикой в Украине.

"В 2021 году ожидается продолжение мягкой монетарной политики как по отношению к доллару, так и к гривне. Это будет влиять на общий объем денежной массы как в глобальной экономике, так и в Украине. В частности, учитывая планы США по поводу выкупа ипотечных и казначейских обязательств, количество доллара в обращении увеличится на 15%, а гривневые массы из-за роста пирамиды ОВГЗ добавит 18%. В результате Украина получит импорт долларовой инфляции умноженной на рост внутреннего индекса потребительских цен. Это приведет к увеличению общего уровня цен в экономике на 20-25%", - объяснил эксперт.

Дорожать будет практически все

Экономический эксперт Александр Хмелевский говорит, что подорожают почти все продукты из потребительской корзины.

"Растут цены на хлеб, муку, крупы. Цены на масло бьют рекорды. Рост цен на зерновые увеличил стоимость мяса и яиц. Кроме того, на подорожание продовольствия повлияло подорожание горючего, газа и электроэнергии. Особенно это касается овощей и фруктов старого урожая, которые хранятся в холодильниках", - отметил эксперт.

В мае цены могут немного стабилизироваться

Частично продукты питания могут замереть в ценах в начале нового сезона овощей и фруктов. Однако некоторые позиции будут расти до осени.

"Ожидается, что в мае стабилизируются цены на яйца, молоко и мясо. Также в мае резко снизятся цены на фрукты и овощи прошлого урожая, их нужно будет быстро реализовывать. Тем не менее цены на муку, крупы, масло, сахар будут расти до нового урожая. Однако, и осенью они, хоть и немного снизятся, они будут значительно выше уровня 2020 года", - рассказал Хмелевский.

До конца 2021 года цены поднимутся на все продукты

"Ожидается, что на протяжении 2021 года цены на продовольствие могут вырасти в среднем на 50%. Особого роста коснутся цены на муку, крупы, макаронные изделия, сахара, яиц, масла. В этих группах товаров по итогам 2021 года рост цен может достичь 100% и выше. Правительство уже ввело регулирование цен на социально значимые продукты, но вряд ли такое регулирование принесет желаемый результат", - резюмировал Хмелевский.