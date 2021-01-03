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В Украине дорожают сигареты: сколько будет стоить пачка

Воскресенье 03 января 2021 15:33
В Украине дорожают сигареты: сколько будет стоить пачка
В Украине подняли цену на сигареты (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

В Украине в январе 2021 года акцизы на сигареты выросли на 20%. Повышение стоимости табачных изделий было проведено в соответствии с поправками к законопроекту №1049. В январе ожидается подорожание в среднем на 1-2 гривны. Однако на цене пачки подорожание существенно скажется только через несколько месяцев.

Повышение акциза приведет к тому, что средняя стоимость украинских сигарет приблизится к отметке в 50 грн. При этом цена импортной пачки премиум-класса вырастет почти до 66,8 грн. Сигареты среднего класса будут стоить до 58 гривен. Так, рост цены пачки сигарет составит от 8 до 12 гривен за год.

Повышение акцизов на табачные изделия способствуют увеличению налоговых поступлений и снижению количества курильщиков. К примеру, только за 10 месяцев 2020 года показатели всего 2019-го по объемам собранного с сигарет акциза уже достигнуты. Как повлияла самоизоляция на уровни продаж табачных изделий – пока не исследовалось.

Также с января 2021 года вырастет цена стиков для нагревательных устройств и жидкости для электронных сигарет. Верховная Рада решила сравнить акцизы на все сигареты, в результате налоговая нагрузка на один хитс составит уже 1,45 грн. В 2020 году курители нагреваемых сигарет платили 34 копейки налогов с каждой. Повышение акцизы может еще более существенно повлиять на стоимость пачки стиков.

Напомним, что ранее мы рассказывали, чем живет табачный рынок в Украине.

Также мы сообщали, какие изменения ждут украинцев с 1 января 2021.

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Новости Украины Жизнь сигаретыцены

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