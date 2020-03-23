В Украине супермаркеты резко подняли цены на популярные продукты

Карантин в Украине из-за коронавируса ввели с 12 марта. При этом цены на продукты в Украине резко выросли, поскольку украинцы массово бросились в магазины, и начали все скупать.

Цена на некоторые крупы и макаронные изделия выросла на 5-10%, а гречка вообще стала дороже почти на половину. Кроме того, выросли цены на фрукты и овощи. Борщевой набор, в который входят картофель, капуста, лук, морковь, обойдется дороже на 35-128 %.

Стоимость сахара увеличилась на 8%, макаронные изделия подорожали на 9,5%, пшеничная крупа - на 11%, гречка - на 51%, мука - на 5%, яйца - на 6%.

Эксперты говорят, что рост цен связан с стремительным ростом закупочных цен от поставщиков для всех операторов украинского рынка розничной торговли.

При этом сами поставщики товаров рост цен объясняют значительным ростом издержек производства, которые связанны с карантином в стране. Ведь в Украине стало запрещено пребывание большого количества работников в одном помещении. Кроме того, у компаний возникли транспортные проблемы.

Напомним, что с 23 марта власти Киева ограничили общественный транспорт для населения. Пользоваться услугами транспорта могут только работники сфер инфраструктуры города. Для этого им необходимо получить специальные пропуска.