В Украине назревает экологическая катастрофа из-за нехватки воды в реках и озерах

В Украине наблюдается стремительное высушивание рек и озер. Украинцы являются лидерами во всем мире по потреблению воды. В Госагентстве водных ресурсов Украины заявили, что в 2020 году впервые будет массовое ограничение использования воды.

Но это не связано с подачей воды. В Госагентстве отметили, что такие ограничения связаны с определенными ограничительными мерами. Сейчас запасы питьевой воды находятся на обычном уровне. Но недостаток воды ощутят на себе аграрии. Об этом сообщается в сюжете "Сегодня".

"У каждого водопользователя есть разрешение на специальное использование. Там есть лимиты забора воды. Мы просто говорим, что на такой-то период ваш лимит уменьшен. И вы, соответственно, имеете право забирать только ограниченное количество воды", - объяснил и.о. главы Госагентства водных ресурсов Михаил Хорев.

В Украине очень быстро мелеют реки и озера (видео: YouTube)

Речь идет об орошении полей, на которых где не хватает влаги. В Украине также увеличивается количество регионов, где без орошения агробизнес вести невозможно. При этом Херсонская область рискует превратиться в пустыню.

Поэтому теперь аграрии могут не рассчитывать на такое количество воды для полива, как это было раньше. Уровень воды в Каховском водохранилище стремительно уменьшается.

Кроме того, уровень воды в Днепре также оставляет желать лучшего. Главная артерия страны очень быстро высыхает. Такая ситуация происходит и с другими реками, включая Рось и Сулу. Там ситуация тяжелая, поскольку осенью не хватило дождей, а зимой - снега.

Проблемы проявляются также в областях, которые ранее не были засушливыми. В Волынской области катастрофически высыхают Шацкие озера. Кроме того, резко мелеет озеро Свитязь.

Напомним, что в Украине пожар уничтожил леса, свалки и несколько сел.

Ранее сообщалось о том, что глобальное потепление и изменение климата может вызвать в Украине серьезные проблемы с выращиванием пищи. Эксперты говорят, что сухая земля уже в этом году значительно повлияет на выращивание сельхозкультур.