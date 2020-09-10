В Украине создали инновационный двигатель для космических перелетов: у Маска такого нет

В Украине разработали и начали тестировать инновационный ионно-плазменный двигатель, предназначенный для космических полетов. Устройство создали специалисты харьковской компании FED совместно с Национальным аэрокосмическим университетом им. Жуковского "Харьковский авиационный институт".

Это совершенно новая система охлаждения для крупнейшего спутника, который Европа производит по заказу американской компании SES, рассказал в интервью "Укринформу" президент Ассоциации "Укравиапром", председатель правления АО "ФЭД" Виктор Попов.

Спутник уже смонтирован и сейчас тестируется, скоро его перебазируют на стартовую площадку, где ведется монтаж ракеты. Планируется, что вывод на орбиту состоится в конце января 2021-го.

Попов подчеркнул, что для украинской компании выход в космос станет большим шагом.

"Во-первых, потому что мы - украинские наука и фирма - показали, что наш потенциал в области фундаментальных наук и производство конкурентоспособны. Представляете, если американцы и европейцы пришли к нам, в страну, в которой идет война, то это они сделали от безнадежности. Потому что у них такого нет, они это не создали. А мы смогли", - отметил он.

Компания уже участвует в Европейском тендере на изготовление 34 спутников.

"А вообще наша задача - добраться до Илона Маска, начать работу с его компанией. И, думаю, у нас получится", - добавил Попов.

Будут строить лунный поселок, использовать эту нашу систему охлаждения, так как она подходит не только для спутников, объяснил президент Ассоциации "Укравиапром".

"Второе. Маск предлагает лететь на Марс, но только в одну сторону. Потому что сегодня необходимы другие двигатели - не жидкостные и твердотопливные. Ионно-плазменные. И мы вместе с "ХАИ" разработали такой двигатель и испытываем сейчас. Такие двигатели будут требоваться не только для перелетов. Вот представьте себе: маленький космический "трактор", который убирает мусор на околоземной орбите. Также необходимы аппараты, на которых можно чинить спутники. Оп, с орбиты на орбиту. "Подъехал", "подлечил" - и все ок! Как с электричеством: включил-выключил двигатель, с жидкостным это невозможно", - рассказал Попов.

Ранее сообщалось, что Украина планирует начать запускать космические ракеты через 3-4 года. Глава Госкосмоса рассказывал, что они будут запускаться по методу воздушного старта, который позволит использовать самолет во время запуска.

Напомним, недавно мы рассказывали о невероятной истории украинца, который участвовал в процессе запуск SpaceX Илона Маска.