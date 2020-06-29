В Украине смогут уходить в декрет мужчины: в стране уравняют права родителей

В Украине хотят позволить мужчинам-отцам проводить больше времени со своими детьми. Для этого депутаты зарегистрировали Законопроект №3695, который предусматривает равенство в правах в воспитании детей мужчин и женщин.

Если документ поддержат большинством голосов в парламенте, то отцы получают одинаковые права и обязанности с матерями. В Трудовом кодексе хотят изменить слова "женщина" и "мать" на "работник" и добавить слово "отец". Об этом пишет "Сегодня".

Какие права получат отцы

Декретный отпуск. По действующему законодательству женщина может уйти в декрет на три года. Если она откажется от такого отпуска, тогда его может взять отец. При этом мужчине надо принести своему работодателю справку с места работы жены о том, что она отказалась от декретного отпуска. Теперь предлагают избавиться от такой бумажной волокиты и разрешить отцу уходить в декрет вместо матери.

Женщины, у которых есть двое и больше детей, сейчас имеют право на ежегодный дополнительный отпуск. Если законопроект примут, у мужчин появится дополнительный отпуск.

Сокращенный рабочий день. Сейчас на сокращенный рабочий день имеет право женщина, у которой есть ребенок до 14 лет.

Отпуск при рождении ребенка – это новая норма, которую парламентарии хотят добавить в трудовое законодательство. Если за него проголосуют, то отец младенца получит право на одноразовый оплачиваемый отпуск на 14 дней, вне зависимости, в браке он с матерью ребенка или нет. Одно условие – отец должен жить вместе с матерью ребенка. Этот отпуск можно использовать на протяжении трех месяцев с момента рождения ребенка.

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