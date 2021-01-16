В Украине сильные морозы: как не замерзнуть и не заболеть

В Украину идут сильные морозы и по прогнозу синоптиков, местами возможно понижение температуры до -20 градусов. В такую погоду нужно тщательно следить за своим здоровьем и соблюдать все рекомендации специалистов.

В Центре Общественного здоровья рассказали украинцам, как правильно одеваться в такую погоду и уберечь свое здоровье от низких температур. Свои рекомендации они разместили на Facebook.

"Самое лучшее, если вы оденетесь, как капуста – многослойно. "Правильная" зимняя одежда состоит из трех слоев:

белье (нижнее белье, колготки, носки, термобелье)

средний слой (свитер, кофта)

верхний слой (куртка, штаны, шарф, шапка, перчатки)

Чем больше слоев одежды – тем теплее. Выбирайте одежду из натуральных или специальных материалов. Одежда необязательно должна быть толстой и сковывать движения, главное – многослойность и просторность: между разной одеждой создается воздушное пространство, в котором будет удерживаться тепло", - говорят специалисты.

Также они рекомендуют не оставлять открытыми конечности и голову, так как через ладони и оголенную голову человек теряет тепло и может быстро заболеть. К тому же негативно холод влияет на волосы – они становятся ломкими и тусклыми.

"Выбирайте зимнюю обувь с толстой подошвой: она должна быть просторной, идеальной по размеру и не передавливать ногу, чтобы поддерживать нормальное кровообращение", - советуют эксперты.

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