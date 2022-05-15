ru ua
Вс, 15 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине сильно похолодает, накроет дождями и грозами: синоптики обновили прогноз

Новина українською →
Воскресенье 15 мая 2022 19:09
В Украине сильно похолодает, накроет дождями и грозами: синоптики обновили прогноз Фото: Погода в Украине принесет похолодание и ливни (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет похолодание, дожди и грозы. Самой низкой температура будет в среду, 18 мая, затем снова начнет теплеть.

Читайте ниже в материале Styler, что будет с погодой в стране следующие несколько дней.

Подробный прогноз на 16 мая

По прогнозу Наталки Диденко, 16 мая в большинстве областей Украины каких-то серьезных осадков не ожидается.

Осадки вероятны в Харьковской, Сумской, Полтавской области. Также локальные дожди вероятны в околокарпатских областях. На остальных территориях - преимущественно сухо.

Северо-западный ветер ожидается умеренным, на востоке и севере - более сильным, порывистым.

Ночью температура +6+11 градусов, днем +16+20. Теплее на юге, юго-западе и на Закарпатье +21+24 градуса.

Прогноз для Киева на понедельник

В Киеве понедельник будет ветреным, со свежей ночью, днем до +18 градусов. Осадки не предусматриваются, будет сухо и солнечно.

Дефицит тепла компенсирует завтра в столице сухая солнечная погода.

Что будет с погодой дальше

"В среду, 18-го мая, в большинстве наших областей ожидается ощутимое, однако кратковременное, похолодание. Но вторая половина следующей недели вернет тепло в Украину", - прогнозирует Диденко.

В Украинском гидрометцентре предупреждают, что 17 мая на Правобережье ожидаются дожди и грозы. Сильные осадки вероятны в западных областях. Температура +16 +20, на юге до +24 градусов.

18 мая температура снизится до +12+17, на юге +19. Будет пасмурно и с дождями, на востоке осадков больше всего.

19 мая с запада зайдет потепление, +17+22. На остальной территории все еще прохладно, +13+17. Грозы и дожди наиболее вероятны на востоке и юге.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве этим летом.

Также мы писали, когда украинцы отпразднуют Троицу, и будут ли дополнительные выходные.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
LITE
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество