В Украине сезонная ягода побила ценовой рекорд: 400-500 гривен за кг

Так, у фермеров в хозяйствах голубику закупают в диапазоне 250-350 грн/кг ($9,12-12,77/кг), что в среднем на 20% дешевле, чем на первые партии в предыдущем сезоне.

Между тем, в супермаркетах Украины пока можно купить местную голубику из теплиц и импортные ягоды. Их стоимость стартует от 400 до 500 гривен за килограмм.

В сегменте фасованной ягоды была представлена в основном голубика из Нидерландов, и в пересчете на кг цена могла достигать 600-700 грн/кг.

По словам экспертов, производство голубики в Украине в нынешнем году заметно увеличится, так как в плодоношение вступают все новые и новые плантации.



Уже сейчас оптовики плавно снижают цены как на местную, так и на импортную голубику. Сами производители ожидают, что цены на ягоды могут снизиться уже со следующей недели, поскольку предложение голубики на рынке резко вырастет.

Напомним, что в прошлом году голубику на рынках в сезон можно было купить по 160-180 гривен за килограмм.

Чем полезна голубика

Голубика улучшает аппетит, укрепляет стенки сосудов и считается отличным противовоспалительным, желчегонным и мочегонным средством. Также голубика препятствует проявлению склероза, защищает от радиоактивного излучения, снижает уровень сахара в крови и помогает при желудочных и сердечных заболеваниях